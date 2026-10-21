Кипр в 2025 году зафиксировал самый высокий среди стран Европейского Союза профицит сектора государственного управления — 3,6% валового внутреннего продукта, или €1,36 млрд. Государственный долг страны составил €20,05 млрд, что равно 52,3% ВВП, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Статистической службы Кипра и Евростата.

Профицит рассчитали на основе проверенных данных, подготовленных в рамках процедуры Европейской комиссии по чрезмерному дефициту. Кипр стал одним из пяти государств ЕС, завершивших 2025 год с профицитом.

Профицит только у пяти стран ЕС

После Кипра самый высокий профицит был у Дании — 2,9% ВВП. В Греции показатель составил 2%, в Ирландии — 1,8%, в Португалии — 0,7% ВВП. Остальные государства-члены ЕС зафиксировали дефицит государственного сектора.

Наибольший дефицит был в Румынии — 7,8% ВВП, Польше — 7,2%, Бельгии — 5,2% и Франции — 5,1%. В одиннадцати странах ЕС дефицит был равен или превышал 3% ВВП.

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Рост доходов и расходов

Общие доходы кипрского государственного сектора выросли на 7,7%, или на €1,14 млрд, — до €15,9 млрд против €14,76 млрд в 2024 году. Больше всего увеличились поступления от социальных взносов — на €379,8 млн, до €4,9 млрд, а также налоги на доходы и имущество — на €379,1 млн, до €4,18 млрд.

Налоги на производство и импорт увеличились на €67,4 млн и достигли €4,75 млрд. В то же время чистые поступления от налога на добавленную стоимость сократились на €16 млн — до €3,15 млрд.

Расходы государственного сектора Кипра выросли на 9,2%, или на €1,22 млрд, — до €14,54 млрд. Больше всего увеличились капитальные расходы: на 46,4%, до €1,76 млрд. Социальные трансферты выросли до €5,59 млрд, а расходы на оплату труда работников — до €4,17 млрд.

В целом в ЕС государственные расходы в 2025 году составили 49,4% ВВП, а доходы — 46,3%. В еврозоне эти показатели равнялись 49,8% и 46,8% ВВП соответственно.

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