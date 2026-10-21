印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托10月21日表示，全球指数提供商MSCI曾试图通过警告可能将印尼股票重新分类为独立市场来“恐吓”该国。据Channel NewsAsia报道，他是在内阁会议期间作出这番表态的。

“MSCI意图恐吓我们，”普拉博沃说。据他表示，印尼不害怕任何人，也不会允许自己受到恐吓。总统还提到了外部干预，但没有提供细节。

MSCI的警告

上周，MSCI表示，正考虑将印尼股票重新分类为standalone market，即独立市场。该提供商称，印尼未能充分应对其股票市场上的协调交易行为。

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这一突如其来的公告引发了创纪录的连续两日股票抛售。根据消息来源的评估，可能的降级将导致大量资本外流，并可能使印尼经济与同新兴市场指数挂钩的主要投资流隔绝；报道中该国经济规模估值为1.5万亿美元。

对指控的回应

MSCI在回复问询时表示，其依据透明且以规则为基础的方法论作出决定。该提供商还称，将继续监测印尼市场的情况，并与市场参与者及当局保持沟通。

印度尼西亚前贸易部长穆罕默德·卢特菲在Instagram上写道，新加坡国有投资者淡马锡和GIC据称曾向MSCI施压，要求其发布警告。GIC和淡马锡否认了这些说法。GIC称这些指控不实，而淡马锡全球投资亚太区负责人Fock Wai Hoong表示，该机构及其员工均未接触MSCI，以影响其有关该地区交易所的决定。

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