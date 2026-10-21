Prezydent Indonezji Prabowo Subianto oświadczył 21 października, że globalny dostawca indeksów MSCI próbował „zastraszyć” kraj, ostrzegając przed możliwym przeklasyfikowaniem indonezyjskich akcji do kategorii odrębnego rynku. Powiedział to podczas posiedzenia rządu, jak informuje Channel NewsAsia.

„MSCI zamierzało nas zastraszyć” — powiedział Prabowo. Jak zaznaczył, Indonezja nikogo się nie boi i nie pozwoli się zastraszyć. Prezydent wspomniał także o zagranicznej ingerencji, lecz nie podał szczegółów.

Ostrzeżenie MSCI

W ubiegłym tygodniu MSCI poinformowało, że rozważa przeklasyfikowanie indonezyjskich akcji do statusu standalone market — odrębnego rynku. Dostawca stwierdził, że Indonezja w niewystarczającym stopniu przeciwdziała skoordynowanym praktykom handlowym na swoim rynku akcji.

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Niespodziewane ogłoszenie wywołało rekordową dwudniową wyprzedaż akcji. Według oceny źródła możliwe obniżenie statusu grozi znaczącym odpływem kapitału i może odciąć indonezyjską gospodarkę, wycenioną w materiale na 1,5 bln dolarów USA, od głównych strumieni inwestycji związanych z indeksami rynków wschodzących.

Reakcja na oskarżenia

W odpowiedzi na zapytanie MSCI oświadczyło, że podejmuje decyzje na podstawie przejrzystych metodologii opartych na zasadach. Dostawca podał również, że będzie nadal monitorować sytuację na indonezyjskim rynku oraz współpracować z jego uczestnikami i władzami.

Były indonezyjski minister handlu Muhammad Lutfi napisał na Instagramie, że singapurscy inwestorzy państwowi Temasek i GIC rzekomo wywierali presję na MSCI, aby opublikowało ostrzeżenie. GIC i Temasek odrzuciły te twierdzenia. GIC uznało oskarżenia za fałszywe, a Fock Wai Hoong, szef Temasek Global Investments w regionie Azji i Pacyfiku, oświadczył, że ani instytucja, ani jej pracownicy nie zwracali się do MSCI, aby wpłynąć na jego decyzje dotyczące giełd w regionie.

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