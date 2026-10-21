英国伦敦网络发生云服务故障后，欧洲金融监管机构向谷歌索取更多信息。由于服务中断，数百万银行客户数小时无法使用重要金融服务，Channel NewsAsia报道。

故障原因及受影响银行

谷歌表示，持续数小时的服务中断是由于为全欧洲客户提供服务的伦敦网络发生了一起与供电有关的事件。该公司称，在第三方供应商设施发生故障后，已恢复europe-west2区域的Google Cloud服务，并承诺将在公开的服务状态页面发布事故分析。

受该问题影响的银行包括Revolut、Lloyds和HSBC。Revolut表示，其客户周二在登录账户、使用银行卡付款和提取现金时遇到服务中断。该银行在英国约有1300万客户，并表示用户的资金和数据仍然安全。Revolut还称，正在审查该事件，以减少第三方供应商未来可能发生故障的影响。

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监管机构的回应

欧洲银行管理局表示，正与Google Cloud联系，以获取更多信息、查明该事件的后果，并评估其对欧盟金融机构可能造成的影响。这次故障成为对欧洲新规的首次重大考验；这些规定旨在增强金融业所依赖的科技公司的韧性。

去年，欧盟将19家科技公司认定为金融领域的关键第三方供应商，并引入由包括欧洲银行管理局在内的三个监管机构实施的联合直接监管。英国对四家云服务提供商实施了类似制度；Google Cloud同时受到两套监管体系的约束。英国议会财政委员会要求英格兰银行和FCA提供有关监管机构应对措施、中断规模及可能金融损失的数据。FCA表示，正就该事件与谷歌联系。根据英国规定，银行最终须对客户服务负责，包括在其使用第三方公司的服务时。

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