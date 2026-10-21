Europejscy regulatorzy finansowi zwrócili się do Google o dodatkowe informacje po awarii usług chmurowych w londyńskiej sieci w Wielkiej Brytanii. Z powodu zakłóceń miliony klientów banków na kilka godzin straciły dostęp do ważnych usług finansowych, informuje Channel NewsAsia.

Przyczyna awarii i banki

Google oświadczył, że zakłócenia, które trwały kilka godzin, nastąpiły w wyniku zdarzenia związanego z zasilaniem w londyńskiej sieci obsługującej klientów w całej Europie. Firma poinformowała, że przywróciła usługi Google Cloud w regionie europe-west2 po awarii w obiekcie zewnętrznego dostawcy i obiecała opublikować analizę incydentu na publicznej stronie statusu usług.

Wśród banków dotkniętych problemem znalazły się Revolut, Lloyds i HSBC. Według Revolut jego klienci we wtorek napotkali zakłócenia podczas logowania do kont, płatności kartami i wypłacania gotówki. Bank, który ma około 13 milionów klientów w Wielkiej Brytanii, oświadczył, że środki i dane użytkowników pozostały bezpieczne. Revolut poinformował również, że analizuje incydent, aby ograniczyć wpływ możliwych przyszłych awarii u zewnętrznych dostawców.

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Reakcja regulatorów

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego poinformował, że kontaktuje się z Google Cloud, aby uzyskać więcej informacji, ustalić skutki incydentu i ocenić jego możliwy wpływ na instytucje finansowe UE. Awaria stała się pierwszym znaczącym sprawdzianem nowych europejskich przepisów mających na celu wzmocnienie odporności firm technologicznych, od których zależy sektor finansowy.

W ubiegłym roku Unia Europejska uznała 19 firm technologicznych za krytycznych zewnętrznych dostawców dla sektora finansowego i wprowadziła ich wspólny bezpośredni nadzór sprawowany przez trzech regulatorów, w tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Wielka Brytania zastosowała podobny system wobec czterech dostawców chmury; Google Cloud podlega obu systemom regulacyjnym. Komisja Skarbu Parlamentu Wielkiej Brytanii zwróciła się do Banku Anglii i FCA o dane dotyczące reakcji regulatorów, skali zakłóceń i możliwych strat finansowych. FCA poinformował, że kontaktuje się z Google w sprawie incydentu. Zgodnie z brytyjskimi przepisami banki ostatecznie odpowiadają za usługi dla klientów, także gdy korzystają z usług firm zewnętrznych.

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