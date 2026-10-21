В США фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,43% перед открытием торгов в Нью-Йорке после публикации SpaceX результатов за третий квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Акции SpaceX на внебиржевых торгах прибавили 8,86%, а бумаги Tesla выросли на 1,42%, сообщает Fortune.

Движение на фондовых площадках

Фьючерсы на индекс S&P 500 повысились на 0,24%. Накануне сам индекс вырос на 0,28%.

На европейских торгах индекс Stoxx 600 прибавил 0,54%, тогда как британский FTSE 100 вырос на 0,03%. В Азии южнокорейский KOSPI поднялся на 3,29%, японский Nikkei 225 — на 0,85%. В то же время индийский Nifty 50 снизился на 0,66%, а китайский CSI 300 — на 0,97%.

Цена нефти Brent составляла 110 долларов за баррель, а биткоин торговался на уровне 83 346 долларов.

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Сигнал Wells Fargo

После недавней распродажи акций индикатор настроений Wells Fargo перешёл в зону покупки. По интерпретации банка, это свидетельствует о чрезмерно пессимистичных настроениях других инвесторов и является основанием для ставки вопреки таким настроениям.

По данным стратега Ohsung Kwon и его коллег, после появления такого сигнала индекс S&P 500 рос в 89% случаев, а средний рост в следующие три месяца составлял 6,5%. Они также отметили возвращение розничных инвесторов на рынок.

По оценке Glenmede, ожидаемый объём квартальных прибылей компаний, входящих в индекс S&P 500, составит 180 млрд долларов. Из этой суммы 116 млрд долларов должны прийтись на компании группы Magnificent Seven и другие технологические компании.

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