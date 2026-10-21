W Wielkiej Brytanii zadłużenie sektora publicznego we wrześniu po raz pierwszy przekroczyło 3 bln funtów szterlingów, czyli około 4,01 bln dolarów. Roczna inflacja jednocześnie przyspieszyła do 3,5% z 3,1% w sierpniu, wynika z oficjalnych danych, o których informuje Asharq Al-Awsat.

Pożyczki przekroczyły oczekiwania

We wrześniu brytyjski rząd pożyczył 24,52 mld funtów szterlingów. To więcej niż prognoza ekonomistów ankietowanych przez Reutersa, którzy oczekiwali deficytu na poziomie 23,85 mld funtów. Na skalę pożyczek wpłynęły koszty obsługi długu publicznego.

W pierwszych sześciu miesiącach roku finansowego 2026/27 deficyt wyniósł 97,8 mld funtów. To o 4,4 mld funtów mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, lecz więcej niż prognoza Urzędu Odpowiedzialności Budżetowej wynosząca 91,8 mld funtów.

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Inflacja wzrosła do 3,5%

Według szacunków Urzędu Statystyk Narodowych udział długu w gospodarce był niższy niż rok wcześniej, mimo przekroczenia poziomu 3 bln funtów.

Indeks cen konsumpcyjnych we wrześniu wzrósł o 3,5% w ujęciu rocznym, przekraczając konsensus prognoz analityków na poziomie 3,4%. Oficjalne dane wiążą przyspieszenie inflacji z wysokimi cenami energii.

Minister finansów John Healey ma, jak się oczekuje, 28 października przedstawić swój pierwszy budżet i może między innymi podnieść podatki dla banków, aby przestrzegać reguł fiskalnych. Według publikacji pole manewru rządu zawęziło się z powodu rosnących na świecie kosztów pożyczek rządowych od początku konfliktu w Zatoce Perskiej.

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