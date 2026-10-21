В Великобритании объём долга государственного сектора в сентябре впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, или около 4,01 трлн долларов. Годовая инфляция при этом ускорилась до 3,5% после 3,1% в августе, свидетельствуют официальные данные, о которых сообщает Asharq Al-Awsat.

Заимствования превысили ожидания

В сентябре британское правительство заняло 24,52 млрд фунтов стерлингов. Это больше прогноза опрошенных Reuters экономистов, которые ожидали дефицита на уровне 23,85 млрд фунтов. На объём заимствований повлияли расходы на обслуживание государственного долга.

За первые шесть месяцев финансового года 2026/27 дефицит составил 97,8 млрд фунтов. Это на 4,4 млрд фунтов меньше, чем за аналогичный период годом ранее, однако выше прогноза Управления бюджетной ответственности в 91,8 млрд фунтов.

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Инфляция выросла до 3,5%

По оценке Управления национальной статистики, доля долга в экономике была ниже, чем годом ранее, несмотря на превышение отметки в 3 трлн фунтов.

Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,5% в годовом выражении, что превысило консенсус-прогноз аналитиков на уровне 3,4%. Официальные данные связывают ускорение инфляции с высокими ценами на энергоносители.

Министр финансов Джон Хили, как ожидается, 28 октября представит свой первый бюджет и может, в частности, повысить налоги для банков, чтобы соблюдать фискальные правила. По данным издания, возможности правительства для манёвра сузились из-за роста стоимости государственных заимствований в мире с начала конфликта в Персидском заливе.

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