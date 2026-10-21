Держборг Великої Британії вперше перевищив 3 трлн фунтів — Asharq Al-Awsat

У Великій Британії обсяг боргу державного сектору у вересні вперше перевищив 3 трлн фунтів стерлінгів, або близько 4,01 трлн доларів. Річна інфляція водночас прискорилася до 3,5% після 3,1% у серпні, свідчать офіційні дані, про які повідомляє Asharq Al-Awsat.

Запозичення перевищили очікування

У вересні британський уряд позичив 24,52 млрд фунтів стерлінгів. Це більше за прогноз опитаних Reuters економістів, які очікували дефіциту на рівні 23,85 млрд фунтів. На обсяг запозичень вплинули витрати на обслуговування державного боргу.

За перші шість місяців фінансового року 2026/27 дефіцит становив 97,8 млрд фунтів. Це на 4,4 млрд фунтів менше, ніж за аналогічний період роком раніше, однак вище за прогноз Управління бюджетної відповідальності у 91,8 млрд фунтів.

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Інфляція зросла до 3,5%

За оцінкою Управління національної статистики, частка боргу в економіці була нижчою, ніж роком раніше, попри перевищення позначки у 3 трлн фунтів.

Індекс споживчих цін у вересні зріс на 3,5% у річному вимірі, що перевищило консенсус-прогноз аналітиків на рівні 3,4%. Офіційні дані пов’язують прискорення інфляції з високими цінами на енергоносії.

Міністр фінансів Джон Гілі, як очікується, 28 жовтня представить свій перший бюджет і може, зокрема, підвищити податки для банків, щоб дотриматися фіскальних правил. За даними видання, можливості уряду для маневру звузилися через зростання вартості державних запозичень у світі від початку конфлікту в Перській затоці.

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