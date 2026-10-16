美联储主席沃什未说明下一次加息时间——NBC新闻

美国联邦储备系统主席凯文·沃什在泰国曼谷发表讲话时表示，央行正专注于抑制物价上涨，但未说明下一次加息可能何时发生。据NBC新闻报道，他说，美国经济总体上正按照美联储在9月会议上形成的预期发展。

美联储在9月自2023年以来首次加息。此后，以消费者价格指数衡量的通胀率升至3.7%。本周发布的两份通胀报告令投资者更加关注，监管机构是否可能最早于10月加息，还是将这一决定推迟到12月。

下一次美联储会议

沃什强调，美联储已明确表示有意确保物价稳定。与此同时，他没有就可能作出的利率决定时间发出信号。他的讲话是美联储官员在静默期前最后一次公开评论；静默期将于周六开始，并持续至10月27日至28日的下一次会议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

经济学家和投资者也在关注核心通胀，该指标不包括波动较大的食品和能源价格。美国银行分析师称，核心消费者价格指数数据是更显著的意外。毕马威首席经济学家黛安·斯旺克此前指出，柴油价格上涨会影响农民和运输商的成本，以及消费品价格。

人工智能投资

沃什还指出，美国对人工智能技术的投资正大幅增长。据他所说，这一热潮，特别是数据中心的扩建，是推高物价的重要因素。企业正在为服务器、内存和其他组件投入并借入大量资金，一些制造商已经提高了面向消费者的价格。

据报道援引先锋集团的估计，与数据中心、公用事业、芯片制造和云服务相关的企业今年可能在债务市场筹集3000亿美元至5700亿美元。沃什认为，人工智能能够提高生产率，并在有效应用它的国家创造更多财富，尽管实现这一目标的道路可能很艰难。据他称，由外部专家组成的美联储工作组将于11月举行关于人工智能对劳动力市场影响的公开听证会。

关注我们在