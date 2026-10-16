Prezes Fed Warsh nie podał terminu kolejnej podwyżki stóp — NBC News

Prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej Kevin Warsh podczas wystąpienia w Bangkoku w Tajlandii oświadczył, że bank centralny koncentruje się na powstrzymaniu wzrostu cen, jednak nie poinformował, kiedy może nastąpić kolejna podwyżka stóp procentowych. Jak podaje NBC News, powiedział, że amerykańska gospodarka ogólnie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami Fed sformułowanymi na wrześniowym posiedzeniu.

We wrześniu Fed po raz pierwszy od 2023 roku podniósł stopy. Od tego czasu inflacja, mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, wzrosła do 3,7%. Dwa raporty inflacyjne opublikowane w tym tygodniu zwiększyły uwagę inwestorów na to, czy regulator może podnieść stopę już w październiku, czy odłożyć tę decyzję do grudnia.

Następne posiedzenie Fed

Warsh podkreślił, że Fed jasno deklarował zamiar zapewnienia stabilności cen. Jednocześnie nie dał sygnału co do terminu możliwej decyzji dotyczącej stóp. Jego wystąpienie było ostatnim publicznym komentarzem przedstawiciela Fed przed okresem ciszy, który rozpoczyna się w sobotę i potrwa do następnego posiedzenia 27–28 października.

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Ekonomiści i inwestorzy śledzą również inflację bazową, która nie uwzględnia niestabilnych cen żywności i energii. Analitycy Bank of America określili odczyt bazowego wskaźnika cen konsumpcyjnych jako bardziej znaczącą niespodziankę. Główna ekonomistka KPMG Diane Swonk wcześniej zauważyła, że wzrost kosztów oleju napędowego wpływa na wydatki rolników i przewoźników, a także na ceny dóbr konsumpcyjnych.

Inwestycje w AI

Warsh zwrócił również uwagę na zakrojony na szeroką skalę wzrost inwestycji w technologie sztucznej inteligencji w USA. Jak stwierdził, ten boom, w tym rozbudowa centrów danych, jest istotnym czynnikiem wzrostu cen. Firmy wydają i pożyczają znaczne środki na serwery, pamięć i inne komponenty, a niektórzy producenci już podnosili ceny dla konsumentów.

Firmy związane z centrami danych, usługami użyteczności publicznej, produkcją chipów i usługami chmurowymi mogą pozyskać w tym roku na rynku długu od 300 mld do 570 mld dolarów — wynika z przytoczonej w materiale oceny Vanguard. Warsh uważa, że AI może zwiększyć produktywność i stworzyć większy dobrobyt w krajach, które skutecznie ją zastosują, choć droga do tego może być trudna. Według niego grupa robocza Fed złożona z ekspertów zewnętrznych przeprowadzi w listopadzie publiczne wysłuchania dotyczące wpływu AI na rynek pracy.

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