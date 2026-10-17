Moody’s podniosło rating kredytowy Egiptu do B3 — The National

Moody’s Ratings podniosło suwerenny rating kredytowy Egiptu do B3 i przyznało krajowi pozytywną perspektywę. Decyzję powiązano z konsolidacją fiskalną, reformami strukturalnymi, poprawą ściągalności dochodów oraz redukcją długu publicznego i kosztów jego obsługi, informuje The National.

Reformy i kurs walutowy

Rating B3 nadal znajduje się sześć stopni poniżej poziomu inwestycyjnego, jednak podwyżka wyprowadziła Egipt z kategorii „znacznego ryzyka”. Moody’s wskazało, że do postępu przyczyniły się lepsza ściągalność dochodów i ograniczanie wydatków.

Analitycy zwrócili również uwagę na przejście Kairu na elastyczny kurs walutowy i bardziej restrykcyjną politykę pieniężną. Według agencji reforma polityki pieniężnej rozpoczęta w marcu 2024 roku wzmocniła zdolność kraju do przeciwstawiania się zewnętrznym szokom. Ujednolicenie rynku walutowego i elastyczny kurs, według Moody’s, zmniejszyły zniekształcenia walutowe, zlikwidowały chroniczny niedobór walut obcych i umożliwiły korygowanie kursu bez uszczuplania oficjalnych rezerw walutowych.

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Inflacja i wsparcie MFW

Moody’s uważa, że dalsze umocnienie pozycji Egiptu mogą wesprzeć wyższe tempo wzrostu, skuteczniejsza ściągalność dochodów oraz szybszy spadek krajowych kosztów pożyczkowych w przypadku osłabienia inflacji i wzrostu zaufania inwestorów.

Jednocześnie inflacja we wrześniu wyniosła 13,9% z powodu wyższych kosztów energii. Jako importer netto nośników energii, Egipt wprowadził środki oszczędzania paliwa po wzroście cen ropy i gazu wywołanym wojną w Iranie. Agencja zaznaczyła, że dostosowanie krajowych cen paliw i energii elektrycznej, ograniczanie wydatków, środki oszczędzania energii oraz ukierunkowane wsparcie społeczne pomogły ograniczyć fiskalne skutki wzrostu cen surowców.

W lipcu Egipt uzyskał dostęp do około 1,8 mld dolarów finansowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego po zakończeniu kolejnego przeglądu rozszerzonego programu gospodarczego. W ubiegłym tygodniu Fitch i S&P Global również potwierdziły swoje ratingi Egiptu, powołując się na postępy gospodarcze kraju.

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