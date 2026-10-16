W Australii spółka inwestująca w nieruchomości i zarządzająca funduszami 360 Capital nabyła starszy kredyt o wartości około 31,2 mln dolarów, związany z mieszkaniowym projektem Bathla Group przy South Street w Marsden Park, w północno-zachodniej części Sydney. Jak podaje ABC News Australia, kredyt sprzedała duża firma prywatnego kredytowania La Trobe Financial.

Starszy kredyt jest wierzytelnością hipoteczną o pierwszeństwie w inwestycji komercyjnej i ma najwyższy priorytet przy zwrocie środków. W sierpniu La Trobe informowała, że posiada 38,1 mln dolarów w pożyczkach dla Bathla, w tym cztery kredyty mieszkaniowe i jeden kredyt na projekt deweloperski. Według ABC, w ramach tej transakcji La Trobe sprzedała kredyt budowlany, odzyskując kapitał, odsetki i płatności za opóźnienie oraz znacząco ograniczając swoją ekspozycję na Bathla.

Kontrola nad projektem

Projekt w Marsden Park obejmuje 72 mieszkania i, według dwóch źródeł znających przebieg budowy, zbliża się do ukończenia. 360 Capital poinformowała, że 36 mieszkań zostało już wstępnie sprzedanych na podstawie umów o wartości 25,8 mln dolarów, bez podatku od towarów i usług.

Notowany na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych fundusz 360 Capital Mortgage REIT wcześniej posiadał kredyt w wysokości 8,9 mln dolarów zabezpieczony tą nieruchomością. Kredyt ten miał niższy priorytet spłaty niż kredyt La Trobe. Fundusz zainwestował również w transakcję dodatkowe 5,2 mln dolarów. Obecnie struktury powiązane z 360 Capital kontrolują pierwszą i drugą hipotekę na projekt, co daje im większy wpływ na ukończenie budowy i odzyskanie zadłużenia.

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Firmę konsultingową Wexted wyznaczono na zewnętrznego zarządcę. Jej zadaniem jest przyspieszenie uzyskania certyfikatów dopuszczenia do zamieszkania oraz finalizacji rozliczeń za 36 wstępnie sprzedanych mieszkań. Prezes wykonawczy 360 Capital Tony Pitt oświadczył, że grupa spodziewa się odzyskać pełną kwotę należną jej z tytułu kredytu.

Presja na prywatne kredytowanie

Analityczka Morningstar Winky Tan wskazała, że kredytodawcy posiadający pierwszą hipotekę mają znacznie silniejszą pozycję do odzyskania środków, podczas gdy kredytodawcy mezzanine mogą stracić większość lub całość swoich inwestycji. Ostrzegła również, że wynik finansowy będzie zależał od sprzedaży pozostałych mieszkań i ich cen w warunkach spadku na rynku nieruchomości.

W sierpniu Centuria Bass i CVS Lane zawiesiły wypłaty środków z niektórych funduszy z powodu obaw dotyczących ryzyk związanych z Bathla. Australijski regulator ASIC wcześniej ostrzegał przed wątpliwymi wycenami aktywów, nieprzejrzystymi opłatami i niewystarczającym ujawnianiem informacji w sektorze prywatnego kredytowania. Morningstar oczekuje istotnego spowolnienia wzrostu prywatnych funduszy kredytowych w najbliższej i średniej perspektywie.

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