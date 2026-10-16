В Австралии компания по инвестициям в недвижимость и управлению фондами 360 Capital приобрела старший кредит на сумму около $31,2 млн, связанный с жилым проектом Bathla Group на Саут-стрит в Марсден-Парке, на северо-западе Сиднея. Как сообщает ABC News Australia, кредит продала крупная компания частного кредитования La Trobe Financial.

Старший кредит является первоочередным ипотечным долгом в коммерческой инвестиции и имеет наивысший приоритет при возврате средств. В августе La Trobe сообщала, что имеет $38,1 млн займов Bathla, включая четыре жилищных кредита и один кредит на девелоперский проект. По данным ABC, в рамках этой сделки La Trobe продала кредит на строительство, вернув основную сумму долга, проценты и платежи за просрочку, а также существенно сократив свою экспозицию к Bathla.

Контроль над проектом

Проект в Марсден-Парке предусматривает 72 квартиры и, по словам двух источников, знакомых с ходом строительства, приближается к завершению. 360 Capital заявила, что 36 квартир уже предварительно проданы по контрактам на сумму $25,8 млн без учета налога на товары и услуги.

Инвестиционный траст 360 Capital Mortgage REIT, акции которого котируются на Австралийской фондовой бирже, ранее уже имел кредит на $8,9 млн, обеспеченный этим объектом. Этот кредит имел более низкий приоритет погашения, чем кредит La Trobe. Траст также вложил в сделку еще $5,2 млн. Теперь связанные с 360 Capital структуры контролируют первую и вторую ипотеки по проекту, что дает им больше влияния на завершение строительства и возврат задолженности.

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Консалтинговая компания Wexted была назначена внешним управляющим. Ее задачей является ускорение получения сертификатов на заселение и завершения расчетов по 36 предварительно проданным квартирам. Исполнительный председатель 360 Capital Тони Питт заявил, что группа ожидает вернуть всю причитающуюся ей по кредиту сумму.

Давление на частное кредитование

Аналитик Morningstar Винки Тан отметила, что кредиторы с первой ипотекой имеют значительно более сильные позиции для возврата средств, тогда как мезонинные кредиторы могут потерять большую часть или все свои инвестиции. Она также предупредила, что финансовый результат будет зависеть от продажи оставшихся квартир и цен на них на фоне спада на рынке недвижимости.

В августе Centuria Bass и CVS Lane приостановили вывод средств из некоторых фондов из-за опасений относительно рисков, связанных с Bathla. Австралийский регулятор ASIC ранее предупреждал о сомнительных оценках активов, непрозрачных комиссиях и недостаточном раскрытии информации в секторе частного кредитования. Morningstar ожидает существенного замедления роста фондов частного кредитования в ближайшей и среднесрочной перспективе.

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