VIX превысил 22 на фоне распродажи акций ИИ — CNBC

В США индекс волатильности Cboe Volatility Index, известный как VIX, впервые за четыре месяца поднялся выше отметки 22 из-за распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. В то же время активность на рынке опционов свидетельствует, что часть трейдеров ожидает дальнейшего роста индекса, сообщает CNBC.

Ставки на более высокую волатильность

В частности, один трейдер приобрел 9 200 колл-опционов на VIX со страйком 20 и сроком исполнения 18 ноября на сумму $1,7 млн, а также 12 500 контрактов со страйком 23 на $1,1 млн. Эти сделки являются ставкой на то, что индекс закроется выше 23 к третьей неделе ноября.

Основатель SpotGamma Брент Кочуба отметил, что быстрый рост VIX в сочетании с большими объемами торговли опционами может свидетельствовать о монетизации октябрьских позиций и переходе трейдеров к хеджированию рисков более масштабного снижения рынка. По его словам, было зафиксировано несколько ноябрьских сделок с колл-опционами на VIX стоимостью более $1 млн каждая.

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Падение Nasdaq и CoreWeave

Индекс Nasdaq потерял 2%, что стало его худшим днем с 5 июня. CNBC связал падение с проблемами в сегменте акций ИИ и опасениями вокруг компании облачных услуг CoreWeave, чьи акции подешевели на 13%.

Девять из десяти контрактов на VIX, которые чаще всего покупали во время пятничной сессии, были колл-опционами, а шесть из них имели страйки выше уровня, до которого индекс снизился после первоначального скачка. Премии по этим девяти контрактам достигли почти $27 млн, или около 36% всей суммы премий, проторгованных по опционам на VIX в тот день. На следующей неделе рынок ожидает отчетов Tesla, SpaceX и Meta.

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