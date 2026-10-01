AI股票抛售之际，VIX突破22点——CNBC

在美国，因与人工智能相关公司的股票遭抛售，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index，简称VIX）四个月来首次升至22点以上。与此同时，期权市场的活动表明，部分交易员预计该指数将进一步上涨，CNBC报道。

押注更高的波动率

具体而言，一名交易员以170万美元买入9,200份行权价为20、到期日为11月18日的VIX看涨期权，并以110万美元买入12,500份行权价为23的合约。这些交易押注该指数将在11月第三周前收于23以上。

SpotGamma创始人布伦特·科丘巴指出，VIX的快速上涨，加上期权交易量较大，可能表明市场正在将10月头寸变现，交易员正转向对冲市场更大范围下跌的风险。他表示，市场记录到数笔11月到期的VIX看涨期权交易，每笔价值均超过100万美元。

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纳斯达克和CoreWeave下跌

纳斯达克指数下跌2%，创下自6月5日以来最差单日表现。CNBC将此次下跌与AI股票板块的问题，以及围绕云服务公司CoreWeave的担忧联系起来，该公司股价下跌了13%。

周五交易时段买入最频繁的10份VIX合约中，有9份为看涨期权，其中6份的行权价高于该指数在初步跳升后回落至的水平。这9份合约的权利金接近2,700万美元，约占当日VIX期权交易权利金总额的36%。市场预计下周将公布特斯拉、SpaceX和Meta的财报。

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