Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время ежегодных встреч МВФ в Бангкоке, Таиланд, заявила, что экономический рост сам по себе не решит проблему государственного долга США, достигшего 40,3 трлн долларов. По ее словам, для корректировки фискальной ситуации стране также необходимо сокращать бюджетный дефицит, сообщает Fortune.

Рост не заменит бюджетных изменений

Георгиева отметила, что экономический рост может облегчить управление долгом, однако не обеспечит необходимые корректировки достаточно быстро. По данным Министерства финансов США, соотношение валового государственного долга к ВВП страны составляет около 126%.

По оценке Комитета за ответственный федеральный бюджет, долг США, находящийся в собственности общественности, составляет 100% ВВП. Организация назвала этот уровень самым высоким со времени окончания Второй мировой войны. Если федеральное правительство заимствует быстрее, чем растет экономика, соотношение долга к ВВП может увеличиваться даже при экономическом росте.

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Разногласия с Минфином США

Советник министра финансов США Скотта Бессента Дэвид Зервос в комментарии Fortune поставил под сомнение точность прогнозов МВФ. Он упомянул оценки фонда накануне мирового финансового кризиса 2008 года и азиатского финансового кризиса 1997 года. МВФ не предоставил Fortune оперативного комментария в ответ на это заявление.

Бессент ранее заявлял, что устойчивый рост американской экономики на 3%, частично обеспеченный развитием искусственного интеллекта, может быть достаточным для решения долговой проблемы. В то же время директор Бюджетного управления Конгресса Филип Свейгел заявил, что для стабилизации финансовой траектории США реальный рост ВВП должен был бы достичь 5–6%, а также необходимы изменения в доходах и расходах бюджета.

Чистые процентные выплаты по федеральному долгу в 2026 финансовом году составили около 15% федеральных расходов и примерно 20% доходов. Комитет за ответственный федеральный бюджет прогнозирует, что к 2031 финансовому году средняя ставка по федеральному долгу превысит темпы роста экономики.

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