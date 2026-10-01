В США технологические компании потеряли более $1 трлн рыночной стоимости в пятницу, 16 октября, на фоне роста цен на нефть до самых высоких уровней за пять месяцев. По данным NBC News, индекс Nasdaq 100, в который входят крупнейшие технологические компании и компании, связанные с искусственным интеллектом, снизился на 2,5%.

Nasdaq 100 оказался примерно на 7% ниже своего недавнего исторического максимума, зафиксированного всего неделей ранее. Индекс S&P 500 потерял 1%, Russell 2000 — 1,6%. Филадельфийский индекс полупроводников упал на 3,8%, продолжив серию из восьми торговых сессий подряд со снижением — самую длительную с 2008 года.

Нефть превысила $110 за баррель

Цена нефти Brent в ходе торгов превысила $110 за баррель, а неделя завершилась на отметке $109,86 — самом высоком уровне закрытия с 19 мая. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 3,5%, до $101,41 за баррель. Это был первый случай с сентября, когда ее цена превысила $100.

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Фьючерсы на дизельное топливо также выросли более чем на 1%. NBC News отмечает, что удорожание энергоносителей повышает вероятность нового повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году. В сентябре ФРС уже повысила ставки на 0,25% для сдерживания инфляции, которая усилилась из-за роста цен на нефть и бензин.

Инвесторы оценивают расходы на ИИ

Падение технологического сектора также связывают с обеспокоенностью инвесторов большими долгами компаний, высокими ставками и сроками окупаемости масштабных вложений в искусственный интеллект и дата-центры. Худшую динамику среди компаний Nasdaq 100 в пятницу показали связанные с дата-центрами Nebius и CoreWeave. Акции CoreWeave за последний месяц потеряли более 25% стоимости.

Эскалация войны Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины, по данным NBC News, способствовала более резкому росту цен на дизельное топливо. Издание пишет, что удары украинских сил по российской энергетической инфраструктуре сократили часть перерабатывающих мощностей РФ. Министерство обороны РФ в пятницу заявило о якобы попытке массированной атаки на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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