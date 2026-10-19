Центральный банк Нидерландов перевел в Лондон более 78 тонн золота из хранилищ в Нью-Йорке и семь тонн из Канады. Как сообщает Fortune, De Nederlandsche Bank объяснил это ростом геополитической напряженности и необходимостью усилить готовность к кризисам.

Золото переместили в Банк Англии

Глава нидерландского центробанка Олаф Слейпен отметил, что хранение резервов в Банке Англии обеспечит лучшую доступность золота. Лондон является крупнейшим в мире торговым центром для операций с золотом.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка долгое время хранил золото правительства США, иностранных государств, центральных банков и официальных международных организаций. Значительную часть этого золота доставили туда во время и после Второй мировой войны, когда страны искали безопасное место для резервов. Объем золота в нью-йоркском хранилище достиг максимума в начале 1970-х годов, однако после отказа США от золотого стандарта начал постепенно сокращаться и сейчас составляет примерно половину от пикового уровня.

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Центробанки диверсифицируют хранение

Франция вывезла все свое золото из Федерального резервного банка Нью-Йорка в период с июля 2025 года по январь 2026 года. Ранее Германия перевела 930 тонн золота из Лондона во Франкфурт в 2000 году, а в 2013–2017 годах переместила еще 674 тонны из Нью-Йорка и Парижа.

Нидерланды в 2014 году перевели 122,5 тонны золота из Нью-Йорка в Амстердам, Австрия в 2015–2018 годах репатриировала 90 тонн из Лондона. Венесуэла репатриировала 160 тонн в 2011–2012 годах, а Индия ускорила перемещение резервов с 2023 года.

Старший аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул отметил, что центробанки все чаще учитывают риски хранения, физическую доступность золота и ликвидность рынка. По его словам, перемещение резервов не означает подготовку к продаже золота: часть банков увеличивает внутреннее хранение, а другие распределяют запасы между несколькими зарубежными локациями.

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