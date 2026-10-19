荷兰央行将逾85吨黄金运往伦敦——《财富》

荷兰中央银行将纽约金库中的逾78吨黄金以及加拿大的7吨黄金转运至伦敦。《财富》杂志报道称，荷兰中央银行将此举解释为地缘政治紧张局势加剧，以及需要加强危机应对准备。

黄金被转移至英格兰银行

荷兰央行行长奥拉夫·斯莱彭表示，将储备存放在英格兰银行可确保黄金具有更好的可获得性。伦敦是全球最大的黄金交易中心。

纽约联邦储备银行长期以来一直为美国政府、外国政府、中央银行和官方国际组织保管黄金。其中很大一部分黄金是在第二次世界大战期间及战后运抵当地，当时各国都在为其储备寻找安全地点。纽约金库的黄金储量在20世纪70年代初达到峰值，但在美国放弃金本位制后开始逐步减少，目前约为峰值水平的一半。

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各国央行正在分散存储

法国在2025年7月至2026年1月期间，从纽约联邦储备银行运走了其全部黄金。此前，德国于2000年将930吨黄金从伦敦转移至法兰克福，并在2013年至2017年间从纽约和巴黎再转移了674吨。

荷兰于2014年将122.5吨黄金从纽约转移至阿姆斯特丹；奥地利于2015年至2018年间从伦敦运回90吨黄金。委内瑞拉在2011年至2012年间运回160吨黄金，印度自2023年起加快了储备转移。

世界黄金协会高级分析师克里尚·戈帕尔指出，各国央行越来越多地考虑存储风险、黄金的实物可获得性和市场流动性。他表示，转移储备并不意味着准备出售黄金：一些银行正在增加国内存储，另一些则将储备分布在多个海外地点。

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