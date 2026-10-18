在泰国曼谷，英格兰银行负责金融稳定事务的副行长莎拉·布里登表示，对冲基金在全球政府债券市场中作用的上升，加大了金融冲击在市场之间蔓延的风险。她在国际货币基金组织和世界银行年度会议期间接受CNBC采访时作出上述表示。

投资者结构变化

布里登表示，近年来，全球主要政府债券市场的投资者构成发生了变化。此前，保险公司和养老基金在这些市场中发挥重要作用，而如今对冲基金正变得越来越突出。

她指出，对冲基金对价格变化敏感，使用杠杆，并在国际市场开展业务。她认为，这增加了一个市场的冲击传导至另一个市场并演变为更广泛金融压力的可能性。

国际货币基金组织的警告

国际货币基金组织在其最新一期《全球金融稳定报告》中也关注了与对冲基金活动相关的风险。根据国际货币基金组织的数据，其总资产约为13万亿美元。该基金组织承认，对冲基金支持市场流动性和效率，但警告称，杠杆以及参与者集中于相似交易策略，可能在动荡时期加剧市场压力。

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国际货币基金组织评估认为，这种压力可能蔓延至更广泛的金融市场，包括银行的主经纪业务。布里登还表示，债券市场是冲击的来源，其蔓延的可能性已经上升。

基差交易

今年政府债券遭遇大幅抛售后，对冲基金的基差交易受到了更密切的关注。在这类操作中，基金在现货市场买入美国国债，同时卖出相应的期货合约，试图从价格差异中获利。为提高收益，它们经常使用大量杠杆。

根据美国金融研究办公室的数据，截至2025年底，对冲基金持有规模达30万亿美元的美国国债市场中创纪录的7%。本月早些时候，10年期和30年期美国国债收益率升至2002年以来的最高水平，英国和法国政府证券的收益率也大幅上升。

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