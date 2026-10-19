尼日利亚Aliko Dangote Foundation表示，15个州的777,907名社会弱势女性可能获得Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals合计1,556万股股份。该计划在Women Share Subscription Grant Initiative倡议框架下实施，Premium Times Nigeria报道。

各州参与情况

根据该计划的条款，每名参与者有权以每股525奈拉的指示性价格获得20股。因此，按这一价格计算，该股份包的价值为10,500奈拉。相关州政府将为每名女性出资购买10股，基金会则通过共同出资再提供10股。受益人应免费获得这些股份。

阿比亚州、阿南布拉州、博尔诺州、埃博尼州、埃努古州、贡贝州、伊莫州、凯比州、夸拉州、拉各斯州、纳萨拉瓦州、尼日尔州、高原州、约贝州和扎姆法拉州已确认参与该计划。基金会表示，贡贝州是参与者中首个全额支付其项目出资的州。

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倡议目标

该基金会表示，其目标是扩大金融包容性，并让女性有机会拥有非洲最大工业企业之一的股份。基金会指出，对许多项目参与者而言，这可能是她们首次参与资本市场。

该倡议是Aliko Dangote Foundation计划的一部分，该计划旨在覆盖尼日利亚全部36个州及联邦首都区的200万名弱势女性。同时，该基金会还在实施一项面向高等教育机构学生的计划，根据该计划，基金会支持为每名参与者免费申请10股。

IPO背景

Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals正在进行首次公开募股，发行规模为41亿股，每股价格为525奈拉。据该媒体报道，在市场对该发行表现出浓厚兴趣后，这项价值16亿美元的发行延长了两周，以扩大非洲投资者的参与。

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