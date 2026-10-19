W Nigerii fundacja Aliko Dangote Foundation poinformowała, że 777 907 kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej w 15 stanach może otrzymać łącznie 15,56 mln akcji Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Program jest realizowany w ramach inicjatywy Women Share Subscription Grant Initiative, informuje Premium Times Nigeria.

Udział stanów

Zgodnie z warunkami programu każda uczestniczka ma prawo do 20 akcji po orientacyjnej cenie 525 nair za jedną. Tym samym wartość pakietu według tej ceny wynosi 10 500 nair. Rząd odpowiedniego stanu sfinansuje 10 akcji dla każdej kobiety, a fundacja przekaże kolejne 10 akcji w ramach współfinansowania. Dla odbiorczyń akcje mają być bezpłatne.

Udział w programie potwierdziły stany Abia, Anambra, Borno, Ebonyi, Enugu, Gombe, Imo, Kebbi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Plateau, Yobe i Zamfara. Według danych fundacji stan Gombe jako pierwszy spośród uczestników w pełni opłacił swój wkład w program.

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Cel inicjatywy

Fundacja oświadczyła, że dąży do rozszerzenia włączenia finansowego oraz umożliwienia kobietom posiadania udziału w jednym z największych przedsiębiorstw przemysłowych Afryki. Fundacja zaznaczyła, że dla wielu uczestniczek programu może to być pierwsze doświadczenie uczestnictwa w rynku kapitałowym.

Inicjatywa jest częścią planu Aliko Dangote Foundation, aby objąć wsparciem dwa miliony kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji we wszystkich 36 stanach Nigerii oraz na Federalnym Terytorium Stołecznym. Równolegle fundacja realizuje program dla studentów uczelni wyższych, w ramach którego wspiera wnioski o 10 akcji dla każdego uczestnika bezpłatnie.

Kontekst IPO

Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals prowadzi pierwszą ofertę publiczną obejmującą 4,1 mld akcji po cenie 525 nair za jednostkę. Według publikacji ofertę o wartości 1,6 mld dolarów przedłużono o dwa tygodnie, aby poszerzyć udział inwestorów z Afryki po znacznym zainteresowaniu ofertą.

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