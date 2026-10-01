Roczna inflacja w Kanadzie przyspieszyła we wrześniu 2026 roku do 3,1% po 3,0% w sierpniu. Jednym z głównych czynników były wyższe ceny benzyny i oleju opałowego, informuje OilPrice, powołując się na Statistics Canada.

Ceny energii rosły szybciej

Benzyna we wrześniu kosztowała o 27,8% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy w sierpniu wzrost roczny wynosił 22,8%. Stało się tak mimo przejścia na tańszą zimową mieszankę paliwową. Ceny oleju opałowego i innych paliw wzrosły o 57,8% rok do roku, po wzroście o 43,7% w sierpniu.

Najbardziej odczuła to Kanada Atlantycka, gdzie wiele gospodarstw domowych ogrzewa się olejem opałowym. Ogólny indeks cen energii wzrósł o 19% wobec 15,4% w sierpniu, a koszty transportu zwiększyły się o 8,4%.

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Żywność i mieszkania

Jednocześnie inflacja żywnościowa spowolniła do 1,7%, co stanowi najmniejszy roczny wzrost od maja 2024 roku. Świeże warzywa potaniały o 2,9%, a cukier i wyroby cukiernicze — o 2,7%. Ceny wołowiny wzrosły o 8,7%, mniej niż sierpniowe 11%. Jednocześnie od września 2020 roku żywność w Kanadzie ogółem podrożała o 33%.

Koszty mieszkania wzrosły o 1,8% po wzroście o 1,5% w sierpniu. W szczególności ubezpieczenie domu i kredytu hipotecznego podrożało o 4,9%, a utrzymanie i naprawy domu — o 1,2%. Czynsze wzrosły o 2,8%, a koszty odsetek od kredytów hipotecznych spadły o 0,2%.

Wskaźnik inflacji okazał się niższy od oczekiwanych 3,2%. Po uwzględnieniu czynników sezonowych ceny we wrześniu wzrosły o 0,4% w porównaniu z sierpniem. Bank Kanady ma podjąć decyzję w sprawie stopy procentowej 28 października; jego główna stopa wynosiła 2,25% w momencie publikacji danych.

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