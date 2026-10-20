加拿大2026年9月年度通胀率从8月的3.0%加速至3.1%。据OilPrice报道，并援引加拿大统计局数据，汽油和燃料油价格上涨是主要因素之一。

能源价格上涨更快

9月汽油价格较一年前上涨27.8%，而8月的年度涨幅为22.8%。尽管转用了价格更低的冬季燃油混合配方，价格仍出现上涨。燃料油及其他燃料价格同比上涨57.8%，高于8月的43.7%。

加拿大大西洋地区受到的影响最大，那里许多家庭使用燃料油供暖。总体能源价格指数上涨19%，而8月为15.4%；运输成本上涨8.4%。

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食品和住房

与此同时，食品通胀放缓至1.7%，这是自2024年5月以来最小的年度涨幅。新鲜蔬菜价格下降2.9%，糖和糖果价格下降2.7%。牛肉价格上涨8.7%，低于8月的11%。与此同时，自2020年9月以来，加拿大食品价格总体上涨了33%。

住房成本在8月上涨1.5%后，上涨了1.8%。其中，住房和抵押贷款保险价格上涨4.9%，住房维护和维修价格上涨1.2%。租金上涨2.8%，抵押贷款利息成本下降0.2%。

通胀数据低于预期的3.2%。经季节性因素调整后，9月价格较8月上涨0.4%。加拿大银行将于10月28日就利率作出决定；在数据发布时，其关键利率为2.25%。

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