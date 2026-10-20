Złoto spot we wtorek, 20 października, spadło o 0,3% — do 4 128,92 dolara za uncję na godz. 06:21 GMT. Amerykańskie grudniowe kontrakty terminowe na złoto również straciły 0,3% i były notowane na poziomie 4 148,50 dolara za uncję, poinformował Asharq Al-Awsat.

Ropa nasila obawy inflacyjne

Starszy analityk rynków finansowych Capital.com Kyle Rodda powiązał presję na złoto ze wzrostem notowań ropy na tle zaostrzenia sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Ropa Brent utrzymywała się w pobliżu pięciomiesięcznego maksimum.

Droższe nośniki energii zwykle wzmacniają oczekiwania, że Rezerwa Federalna USA może dłużej utrzymywać wysokie stopy procentowe, aby ograniczać inflację. Choć złoto tradycyjnie uznaje się za zabezpieczenie przed inflacją, wyższe stopy obniżają atrakcyjność metalu ze względu na wzrost kosztu alternatywnego jego posiadania.

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Rynki oczekują posiedzenia Fed

Ostatnie komentarze przedstawicieli Fed, które nie wskazywały na pilną potrzebę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, osłabiły oczekiwania na podwyżkę stóp podczas posiedzenia 27–28 października. Jednocześnie, według narzędzia CME FedWatch, traderzy oceniali prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu na 92%.

Kyle Rodda zauważył, że rynek może znacząco zareagować na każdą decyzję Fed, a utrzymanie stopy bez zmian może początkowo wesprzeć złoto. Tymczasem prezes Banku Japonii Kazuo Ueda oświadczył, że inflacja bazowa w kraju jest już dość bliska celowi 2%, a wysoki globalny popyt na AI nasila presję inflacyjną w warunkach napiętego rynku pracy.

Wśród pozostałych metali szlachetnych srebro zdrożało o 0,5% — do 57,38 dolara za uncję, platyna wzrosła o 0,4% — do 1 647,05 dolara, a pallad stracił 0,5% — do 1 114,50 dolara.

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