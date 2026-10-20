油价上涨背景下黄金下跌0.3%——Asharq Al-Awsat

10月20日星期二，截至格林尼治时间06:21，现货黄金下跌0.3%，至每盎司4,128.92美元。美国12月黄金期货也下跌0.3%，报每盎司4,148.50美元，Asharq Al-Awsat报道。

油价加剧通胀担忧

Capital.com高级金融市场分析师凯尔·罗达将黄金承压归因于中东地缘政治局势升级背景下油价上涨。布伦特原油价格维持在接近五个月高点的水平。

能源价格上涨通常会强化市场预期，即美国联邦储备系统可能会更长时间维持高利率以遏制通胀。尽管黄金传统上被视为对冲通胀的工具，但更高的利率因持有黄金的机会成本上升而降低其吸引力。

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市场等待美联储会议

美联储官员近期的评论并未显示出进一步收紧货币政策的紧迫需要，这削弱了市场对10月27日至28日会议上加息的预期。与此同时，根据CME FedWatch工具，交易员预计12月加息的概率为92%。

凯尔·罗达指出，市场可能会对美联储的任何决定作出显著反应，而维持利率不变最初可能会支撑黄金。与此同时，日本央行行长植田和男表示，该国核心通胀已经相当接近2%的目标水平，而全球对人工智能的高需求正在劳动力市场紧张的情况下加剧通胀压力。

在其他贵金属中，白银上涨0.5%，至每盎司57.38美元；铂金上涨0.4%，至1,647.05美元；钯金下跌0.5%，至1,114.50美元。

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