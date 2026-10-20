Спотовое золото во вторник, 20 октября, снизилось на 0,3% — до 4 128,92 доллара за унцию по состоянию на 06:21 по Гринвичу. Декабрьские фьючерсы на золото в США также потеряли 0,3% и торговались на уровне 4 148,50 доллара за унцию, сообщает Asharq Al-Awsat.

Нефть усиливает инфляционные опасения

Старший аналитик финансовых рынков Capital.com Кайл Родда связал давление на золото с ростом нефтяных котировок на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Нефть Brent держалась вблизи пятимесячного максимума.

Более дорогие энергоносители обычно усиливают ожидания, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки для сдерживания инфляции. Хотя золото традиционно считают защитой от инфляции, более высокие ставки снижают привлекательность металла из-за роста альтернативной стоимости его удержания.

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Рынки ожидают заседания ФРС

Последние комментарии представителей ФРС, которые не указывали на неотложную необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, ослабили ожидания повышения ставки на заседании 27–28 октября. В то же время, согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры оценивали вероятность повышения ставки в декабре в 92%.

Кайл Родда отметил, что рынок может существенно отреагировать на любое решение ФРС, а сохранение ставки без изменений может сначала поддержать золото. Тем временем глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что базовая инфляция в стране уже достаточно близка к целевому уровню 2%, а высокий глобальный спрос на ИИ усиливает инфляционное давление в условиях напряженного рынка труда.

Среди других драгоценных металлов серебро подорожало на 0,5% — до 57,38 доллара за унцию, платина выросла на 0,4% — до 1 647,05 доллара, а палладий потерял 0,5% — до 1 114,50 доллара.

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