Кипр во втором квартале 2026 года зафиксировал самое большое среди государств Европейского союза квартальное сокращение соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту. Показатель снизился с 51,5% в первом квартале до 48,5%, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные Eurostat.

Динамика долга Кипра

По сравнению со вторым кварталом 2025 года соотношение государственного долга Кипра к ВВП уменьшилось на 9,5 процентного пункта — с 58,1%. В конце июня валовой долг сектора государственного управления страны составлял €19,2 млрд. В конце марта он равнялся €20,03 млрд, а годом ранее — €21,7 млрд.

По годовым темпам снижения долгового показателя Кипр занял второе место в ЕС после Греции. В Греции соотношение долга к ВВП за год уменьшилось на 11,2 процентного пункта. Далее расположились Словения и Португалия, где показатель сократился на 4,5 и 3,4 процентного пункта соответственно.

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Сезонно скорректированный профицит бюджета Кипра во втором квартале составил 3,3% ВВП, что на 0,5 процентного пункта меньше, чем в первом квартале. По итогам 2025 года государственный долг страны оценивался в €20,05 млрд, или 52,3% ВВП, а профицит бюджета достиг 3,6% ВВП.

Долговой показатель ЕС вырос

В то же время средний уровень государственного долга в ЕС во втором квартале вырос до 82,9% ВВП против 82,5% кварталом ранее. В еврозоне показатель повысился с 88,4% до 88,8% ВВП. В годовом измерении соотношение долга к ВВП в ЕС увеличилось с 81,4%, а в еврозоне — с 87,3%.

Самый высокий уровень государственного долга в конце июня был у Греции — 140,8% ВВП. За ней следовали Италия с 139,9%, Франция со 119,1%, Бельгия со 110,2% и Испания со 101,4%. Самые низкие показатели зафиксировали в Эстонии — 26,1% ВВП, Дании — 27,1%, Люксембурге — 28,2% и Болгарии — 28,7%.

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