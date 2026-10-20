W Seulu w Korei Południowej bazowy indeks giełdowy KOSPI 20 października spadł o 215,27 punktu, czyli o 3,73%, do 5 552,74 punktu. W trakcie sesji indeks obniżył się do 5 493,24 punktu. Jak podaje Korea Herald, inwestorzy realizowali zyski po niedawnym wzroście akcji dużych producentów chipów, podczas gdy na rynek wpływały obawy dotyczące łańcucha wartości w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Presja na sektor technologiczny

KOSPI rozpoczął sesję spadkiem o 0,6%, a następnie straty się pogłębiły. Publikacja wiąże również spadek skłonności inwestorów do ryzyka z eskalacją protestów we Francji. Wcześniej indeks rósł przez dwie sesje po gwałtownej wyprzedaży wywołanej obawami dotyczącymi inwestycji w AI. W ciągu siedmiu sesji giełdowych od 6 października do poprzedniego czwartku KOSPI stracił około 21%.

Analityk Daishin Securities Lee Kyung-min zaznaczył, że obawy dotyczące ryzyka kredytowego i rentowności inwestycji w sztuczną inteligencję jeszcze nie zniknęły, dlatego ożywienie rynku ma ograniczoną trwałość. Według jego oceny po wzroście w poprzedniej sesji na rynku rozpoczęła się realizacja zysków.

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Spadek Samsung i SK hynix

Akcje Samsung Electronics potaniały o 2,98%, do 211 500 wonów. Walory SK hynix straciły 4,23% i zamknęły sesję na poziomie 1,22 mln wonów; według publikacji mógł to być najniższy poziom zamknięcia od kwietnia. Akcje SK Square, spółki matki SK hynix, spadły o 5%, do 741 000 wonów, a Samsung Electro-Mechanics — o 1,28%, do 1,16 mln wonów.

Wolumen obrotu wyniósł 259,75 mln akcji o wartości 16 bln wonów, czyli 12,97 mld dolarów. Liczba taniejących akcji sięgnęła 771, podczas gdy wzrosło 117. Inwestorzy zagraniczni sprzedali akcje netto za 535,4 mld wonów, a inwestorzy instytucjonalni — za 1 bln wonów. Inwestorzy indywidualni natomiast kupili akcje netto za 900 mld wonów. O godz. 15:30 won był notowany na poziomie 1 328,1 wona za dolara amerykańskiego, czyli o 2,2 wona wyżej niż kurs zamknięcia poprzedniej sesji.

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