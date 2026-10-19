Lunch „Women in Business” w Londynie: liderki branży finansowej spotkają się na szczycie Payments Leaders’ Summit 2026

W dniach 20–21 października 2026 r. w Londynie odbędzie się Payments Leaders' Summit 2026 — międzynarodowy szczyt dla liderów branży płatności, przedstawicieli sektora finansowego oraz dostawców technologii finansowych. Uczestnicy omówią przyszłość infrastruktury płatniczej, rozwój sztucznej inteligencji w operacjach finansowych, walkę z oszustwami oraz nowe możliwości w zakresie rozliczeń międzynarodowych. Jednym ze specjalnych wydarzeń w programie będzie Women in Business Lunch, poświęcony przywództwu kobiet i rozwojowi zawodowemu w branży finansowej.

Szczyt odbędzie się w formie profesjonalnego networkingu, wystąpień ekspertów, dyskusji panelowych i tematycznych okrągłych stołów. Organizatorzy kładą nacisk na praktyczną wymianę doświadczeń między menedżerami, którzy określają strategie rozwoju usług płatniczych i firm finansowych.

„Women in Business Lunch”: przywództwo kobiet w branży technologii finansowych

Jednym z wydarzeń pierwszego dnia szczytu, 20 października, będzie Women in Business Lunch, zaplanowany na godz. 13:00. Spotkanie poprowadzi dyrektor generalna SENDS Alona Szewcowa.

Dyskusja będzie poświęcona doświadczeniom kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w branży technologii finansowych i usług płatniczych. W centrum uwagi znajdą się: przywództwo zawodowe, odporność w trudnych okolicznościach, pewność własnych decyzji oraz godzenie ambicji zawodowych z innymi obowiązkami życiowymi.

Format Women in Business Lunch zakłada nie tylko omówienie wyzwań zawodowych, ale także stworzenie możliwości nawiązywania kontaktów między kobietami na stanowiskach kierowniczych, przedsiębiorczyniami i innymi przedstawicielkami branży. Takie spotkania umożliwiają wymianę doświadczeń, dyskusję na temat podejść do zarządzania oraz poszerzanie sieci kontaktów zawodowych.

Szczególne miejsce w dyskusji zajmie kwestia wspierania kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz tworzenia środowiska zawodowego, w którym doświadczenie, kompetencje i decyzje menedżerskie determinują możliwości rozwoju kariery.

Kto wystąpi na Payments Leaders' Summit 2026

Organizatorzy Payments Leaders' Summit UK — October 2026 opublikowali listę ekspertów, którzy wezmą udział w szczycie w Londynie. Wśród nich znajdują się przedstawiciele brytyjskiego organu regulacyjnego ds. płatności, banków, firm z branży fintech oraz platform technologicznych.

Na liście prelegentów znaleźli się:

Andrew Wigston — kierownik ds. działań rynkowych w obszarze systemów płatniczych w Payment Systems Regulator.

Roland Zelmer — dyrektor ds. produktów i technologii w firmie Yapily.

Peter Keenan — założyciel i dyrektor generalny Apexx Global.

Ruth Spratt — dyrektor Affirm w Wielkiej Brytanii.

Matthew Gaines — starszy menedżer ds. produktów i ofert płatniczych w Santander.

Chris Hemsley — ekspert ds. płatności, były przedstawiciel Payment Systems Regulator.

Cristiano Betta — współzałożyciel i dyrektor ds. produktów w Gr4vy.

Theo Spyrides — wiceprezes ds. produktów w Primer.io.

Katherine Westmore — pełniąca obowiązki dyrektorki ds. polityki i operacji w zakresie przeciwdziałania oszustwom w UK Finance.

David Parker — założyciel i dyrektor generalny Polymath Consulting.

Chris Thompson – ekspert ds. płatności.

Beatrice Sawa — starsza menedżerka ds. płatności w Edgar, Dunn & Company.

Rich Silvi — kierownik ds. produktów korporacyjnych w Lloyds Banking Group.

Adrie Lolochi — kierowniczka działu zapobiegania oszustwom w produktach API firmy Vodafone.

Cameron Perry — założyciel i dyrektor generalny Tally Money.

Alona Szewcowa — dyrektor generalna firmy fintechowej SENDS.

Ksenia Bakumowa — kierowniczka działu płatności w Talaboos.

Udział przedstawicieli organów regulacyjnych, sektora bankowego i firm technologicznych odzwierciedla szeroki zakres tematów poruszanych podczas szczytu — od rozwoju infrastruktury płatniczej i cyfrowych produktów finansowych po zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie oszustwom.

Sztuczna inteligencja, automatyzacja i przyszłość płatności

Program merytoryczny Payments Leaders' Summit 2026 obejmuje zmiany technologiczne, które mają wpływ na działalność firm finansowych, handlu elektronicznego oraz międzynarodowych systemów płatniczych.

Wśród kluczowych tematów dyskusji znajdują się:

Open Banking;

Przelewy międzynarodowe;

Koordynacja płatności (Payment Orchestration);

Sztuczna inteligencja i automatyzacja;

Zwalczanie oszustw;

Wymogi regulacyjne.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania będą kwestie związane z płatnościami autonomicznymi, w ramach których systemy sztucznej inteligencji będą mogły realizować poszczególne etapy zakupu i płatności w imieniu użytkowników. Rozwój takich technologii wymaga odpowiedniej infrastruktury, nowych podejść do bezpieczeństwa oraz przejrzystych mechanizmów kontroli operacji finansowych.

Jak będzie przebiegał Payments Leaders' Summit w Londynie

Program szczytu będzie łączył kilka formatów profesjonalnej wymiany doświadczeń. Dyskusje panelowe i wystąpienia kluczowych prelegentów pozwolą przyjrzeć się głównym trendom w branży płatności, natomiast tematyczne okrągłe stoły skupią się na konkretnych problemach i praktycznych rozwiązaniach.

Ważnym elementem będą indywidualne spotkania B2B, które pomogą uczestnikom znaleźć potencjalnych partnerów, ocenić rozwiązania technologiczne oraz omówić możliwości współpracy.

Taki format jest skierowany do kadry kierowniczej, dla której ważne jest nie tylko śledzenie rozwoju technologii finansowych, ale także określenie, w jaki sposób nowe narzędzia mogą wpływać na efektywność biznesową, koszty, bezpieczeństwo i jakość obsługi klienta.

Data, miejsce i program Payments Leaders' Summit

Payments Leaders' Summit UK — October 2026 odbędzie się w dniach 20–21 października w hotelu The Landmark London w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie na zaproszenie i po uprzednim potwierdzeniu przez organizatorów.

Szczegółowy program, informacje o prelegentach oraz warunki uczestnictwa są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Payments Leaders' Summit.

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