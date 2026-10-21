Capital One przekroczył prognozy przychodów i zysku — CNBC

W USA Capital One Financial opublikował wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania analityków: przychody wzrosły o 6,4% rok do roku, do 16,34 mld dolarów, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 6,69 dolara. Analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali odpowiednio 16,27 mld dolarów przychodów i 5,50 dolara zysku na akcję. Po publikacji raportu akcje spółki wzrosły o około 4% w handlu posesyjnym, do 210 dolarów za akcję, poinformowała CNBC.

Dochód odsetkowy i wskaźniki kredytowe

Dochód odsetkowy netto Capital One wzrósł o około 4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i przewyższył konsensusową prognozę FactSet o 134 mln dolarów. Jednocześnie dochody nieodsetkowe spadły o 1% kwartał do kwartału i były o 30 mln dolarów niższe od oczekiwań.

Dochody netto z opłat dyskontowych i interchange wzrosły o 3,5%, do 2,34 mld dolarów. Rezerwy na straty kredytowe wyniosły 2,9 mld dolarów, podczas gdy analitycy oczekiwali około 3,6 mld dolarów. Dodatkowym czynnikiem wspierającym zysk było uwolnienie 225 mln dolarów z rezerw na potencjalne straty kredytowe.

Wskaźnik odpisów netto w segmencie krajowych operacji kartowych wyniósł 3,98%, wobec 4,71% w drugim kwartale i 4,63% rok wcześniej. W segmencie bankowości konsumenckiej wskaźnik ten wzrósł do 1,63% z 1,48% kwartał wcześniej, natomiast w bankowości komercyjnej odpisy netto wyniosły zero.

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Integracja Discover i koszty

Łączne koszty Capital One wyniosły 8,86 mld dolarów, przekraczając prognozę FactSet na poziomie 8,75 mld dolarów. Koszty operacyjne obejmowały 385 mln dolarów wydatków na integrację Discover i Brex oraz 519 mln dolarów kosztów amortyzacji związanych z przejęciami. Jednocześnie wydatki marketingowe wyniosły 1,59 mld dolarów, poniżej prognozy analityków na poziomie około 1,71 mld dolarów.

Dyrektor generalny Richard Fairbank oświadczył, że wyniki od początku roku odzwierciedlają około 1,8 mld dolarów rocznego efektu synergii z integracji Discover, w tym oszczędności kosztowe i efekt sieci płatniczej. Podczas ogłoszenia wartej 35 mld dolarów transakcji przejęcia Discover w lutym 2024 roku spółka zakładała osiągnięcie 2,7 mld dolarów łącznego efektu synergii w 2027 roku.

W kwartale Capital One odkupił 12,6 mln własnych akcji za 2,6 mld dolarów. Od początku roku wartość skupu akcji osiągnęła 7,9 mld dolarów.

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