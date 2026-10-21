Capital One превысила прогнозы по выручке и прибыли — CNBC

В США Capital One Financial отчиталась о результатах третьего квартала, превысивших ожидания аналитиков: выручка выросла на 6,4% в годовом выражении — до $16,34 млрд, а скорректированная прибыль на акцию составила $6,69. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали соответственно $16,27 млрд выручки и $5,50 прибыли на акцию. После публикации отчета акции компании выросли примерно на 4% на внебиржевых торгах, до $210 за акцию, сообщает CNBC.

Процентный доход и кредитные показатели

Чистый процентный доход Capital One вырос примерно на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и на $134 млн превысил консенсус-прогноз FactSet. В то же время непроцентные доходы сократились на 1% квартал к кварталу и оказались на $30 млн ниже ожиданий.

Чистые доходы от дисконтных и интерчейндж-комиссий выросли на 3,5% — до $2,34 млрд. Резервы на кредитные убытки составили $2,9 млрд, тогда как аналитики ожидали около $3,6 млрд. Дополнительным фактором для прибыли стало высвобождение $225 млн из резервов на возможные кредитные потери.

Доля чистых списаний в сегменте внутренних карточных операций составила 3,98% против 4,71% во втором квартале и 4,63% годом ранее. В сегменте потребительского банкинга этот показатель увеличился до 1,63% с 1,48% кварталом ранее, а в коммерческом банкинге чистые списания были равны нулю.

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Интеграция Discover и расходы

Общие расходы Capital One составили $8,86 млрд, превысив прогноз FactSet в $8,75 млрд. Операционные расходы включали $385 млн расходов на интеграцию Discover и Brex, а также $519 млн амортизационных расходов, связанных с приобретениями. В то же время расходы на маркетинг составили $1,59 млрд — ниже прогноза аналитиков на уровне около $1,71 млрд.

Генеральный директор Ричард Фербенк заявил, что результаты с начала года отражают около $1,8 млрд годового синергетического эффекта от интеграции Discover, включая экономию расходов и эффект от платежной сети. Во время объявления сделки по приобретению Discover за $35 млрд в феврале 2024 года компания ставила целью достичь $2,7 млрд совокупного синергетического эффекта в 2027 году.

За квартал Capital One выкупила 12,6 млн собственных акций на $2,6 млрд. С начала года объем выкупа акций достиг $7,9 млрд.

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