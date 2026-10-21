Capital One营收和利润超出预期——CNBC

在美国，Capital One Financial公布的第三季度业绩超出分析师预期：营收同比增长6.4%，至163.4亿美元；调整后每股收益为6.69美元。LSEG调查的分析师此前预计，营收和每股收益将分别为162.7亿美元和5.50美元。报告发布后，该公司股价在盘后交易中上涨约4%，至每股210美元，CNBC报道称。

利息收入和信贷指标

Capital One的净利息收入较上一季度增长约4%，并比FactSet一致预期高出1.34亿美元。与此同时，非利息收入环比下降1%，较预期低3000万美元。

净折扣及交换费收入增长3.5%，至23.4亿美元。信贷损失准备金为29亿美元，而分析师预计约为36亿美元。释放2.25亿美元潜在信贷损失准备金也是推动利润的额外因素。

国内信用卡业务部门的净核销率为3.98%，低于第二季度的4.71%和一年前的4.63%。在消费者银行业务部门，该指标从上一季度的1.48%升至1.63%，而商业银行业务的净核销为零。

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Discover整合和支出

Capital One的总支出为88.6亿美元，高于FactSet预计的87.5亿美元。运营支出包括3.85亿美元的Discover和Brex整合成本，以及5.19亿美元与收购相关的摊销费用。与此同时，营销支出为15.9亿美元，低于分析师约17.1亿美元的预测。

首席执行官理查德·费尔班克表示，年初至今的业绩反映了Discover整合带来的约18亿美元年化协同效应，其中包括成本节省和支付网络带来的效应。在2024年2月宣布以350亿美元收购Discover的交易时，该公司设定的目标是在2027年实现27亿美元的累计协同效应。

本季度，Capital One以26亿美元回购了1260万股自家股票。今年以来，股票回购规模已达到79亿美元。

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