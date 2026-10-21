Capital One перевищила прогнози за виручкою та прибутком — CNBC

У США Capital One Financial відзвітувала про результати третього кварталу, що перевищили очікування аналітиків: виручка зросла на 6,4% у річному вимірі — до $16,34 млрд, а скоригований прибуток на акцію становив $6,69. Аналітики, опитані LSEG, очікували відповідно $16,27 млрд виручки та $5,50 прибутку на акцію. Після публікації звіту акції компанії зросли приблизно на 4% на позабіржових торгах, до $210 за папір, повідомляє CNBC.

Відсотковий дохід і кредитні показники

Чистий процентний дохід Capital One зріс приблизно на 4% проти попереднього кварталу та на $134 млн перевищив консенсус-прогноз FactSet. Водночас непроцентні доходи скоротилися на 1% квартал до кварталу і виявилися на $30 млн нижчими за очікування.

Чисті доходи від дисконтних та інтерчейндж-комісій зросли на 3,5% — до $2,34 млрд. Резерви на кредитні збитки становили $2,9 млрд, тоді як аналітики очікували близько $3,6 млрд. Додатковим чинником для прибутку стало вивільнення $225 млн із резервів на можливі кредитні втрати.

Частка чистих списань у сегменті внутрішніх карткових операцій становила 3,98% проти 4,71% у другому кварталі та 4,63% роком раніше. У сегменті споживчого банкінгу цей показник збільшився до 1,63% із 1,48% кварталом раніше, а в комерційному банкінгу чисті списання дорівнювали нулю.

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Інтеграція Discover і витрати

Загальні витрати Capital One становили $8,86 млрд, перевищивши прогноз FactSet у $8,75 млрд. Операційні витрати включали $385 млн витрат на інтеграцію Discover і Brex, а також $519 млн амортизаційних витрат, пов’язаних із придбаннями. Водночас витрати на маркетинг становили $1,59 млрд — нижче за прогноз аналітиків на рівні близько $1,71 млрд.

Генеральний директор Річард Фербенк заявив, що результати від початку року відображають близько $1,8 млрд річного синергетичного ефекту від інтеграції Discover, включно з економією витрат і ефектом від платіжної мережі. Під час оголошення угоди з придбання Discover за $35 млрд у лютому 2024 року компанія ставила за мету досягти $2,7 млрд сукупного синергетичного ефекту у 2027 році.

За квартал Capital One викупила 12,6 млн власних акцій на $2,6 млрд. Від початку року обсяг викупу акцій сягнув $7,9 млрд.

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