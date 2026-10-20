На Филиппинах акции финтех-компании Mynt, оператора мобильного кошелька GCash, выросли на 0,5% в первый день торгов 20 октября 2026 года. В ходе крупнейшего первичного публичного размещения акций в истории страны компания привлекла 60,9 млрд филиппинских песо, или около 966,99 млн долларов США, сообщает Channel NewsAsia.

Дебют акций на бирже

Торги акциями Mynt открылись на уровне 6,63 песо за бумагу против цены размещения в 6,60 песо. В то же время индекс Филиппинской фондовой биржи снизился на 0,2%.

Mynt продала 8,03 млрд акций по цене 6,60 песо за штуку. Использование опциона на дополнительное размещение увеличило объем сделки с 53 млрд до 60,9 млрд песо. IPO включало новые акции и акции действующих акционеров: средства от продажи новых акций поступят компании, а от вторичной продажи — действующим владельцам бумаг.

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Инвесторы и показатели GCash

По данным LSEG, размещение Mynt превзошло IPO производителя продуктов питания Monde Nissin на 52,2 млрд песо в 2021 году. Более 20 якорных инвесторов обязались вложить около 500 млн долларов США — почти 60% базового объема сделки. Среди них были BlackRock, Citadel, Fidelity International и Международная финансовая корпорация.

Mynt, которую поддерживают Globe Telecom, Ant Group и Ayala Corp, планирует направить средства от продажи новых акций на развитие цифровых финансовых услуг, разработку продуктов и общие корпоративные нужды. Платформа GCash предлагает платежи, денежные переводы, кредитование, сбережения, инвестиционные и страховые продукты.

Согласно проспекту компании, в квартале, завершившемся 30 июня, GCash имела 41,5 млн активных пользователей в месяц — почти 56% взрослого населения Филиппин. В первом полугодии 2026 года пользователи сервиса совершили платежные операции на 9,84 трлн песо. Чистая прибыль Mynt за первые шесть месяцев, завершившиеся 30 июня, составила 10,82 млрд песо, что на 7,3% больше в годовом выражении, а выручка выросла на 10,4% — до 43,27 млрд песо.

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