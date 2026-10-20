В Сеуле, Южная Корея, базовый фондовый индекс KOSPI 20 октября снизился на 215,27 пункта, или на 3,73%, до 5 552,74 пункта. В ходе торгов индекс опускался до 5 493,24 пункта. Как сообщает Korea Herald, инвесторы фиксировали прибыль после недавнего роста акций крупных производителей микросхем, в то время как на рынок давили опасения относительно цепочки создания стоимости в сфере искусственного интеллекта.

Давление на технологический сектор

KOSPI открыл торги снижением на 0,6%, а затем потери усилились. Издание также связывает снижение склонности инвесторов к риску с эскалацией протестов во Франции. До этого индекс рос в течение двух сессий после резкой распродажи, вызванной обеспокоенностью инвестициями в ИИ. За семь торговых сессий с 6 октября до предыдущего четверга KOSPI потерял около 21%.

Аналитик Daishin Securities Ли Кён Мин отметил, что опасения относительно кредитных рисков и доходности инвестиций в искусственный интеллект еще не исчезли, поэтому восстановление рынка имеет ограниченную устойчивость. По его оценке, после роста в предыдущую сессию на рынке началась фиксация прибыли.

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Падение Samsung и SK hynix

Акции Samsung Electronics подешевели на 2,98% — до 211 500 вон. Бумаги SK hynix потеряли 4,23% и закрылись на уровне 1,22 млн вон; по данным издания, это мог быть самый низкий уровень закрытия с апреля. Акции SK Square, материнской компании SK hynix, снизились на 5% — до 741 000 вон, а Samsung Electro-Mechanics — на 1,28%, до 1,16 млн вон.

Объем торгов составил 259,75 млн акций на сумму 16 трлн вон, или $12,97 млрд. Число подешевевших акций достигло 771, тогда как выросли 117. Иностранные инвесторы продали акции на чистую сумму 535,4 млрд вон, институциональные — на 1 трлн вон. Индивидуальные инвесторы, напротив, приобрели акции на чистую сумму 900 млрд вон. По состоянию на 15:30 вона котировалась на уровне 1 328,1 воны за доллар США, что на 2,2 воны выше показателя закрытия предыдущей торговой сессии.

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