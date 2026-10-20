10月20日，在韩国首尔，基准股指KOSPI下跌215.27点，跌幅为3.73%，至5,552.74点。盘中，该指数一度跌至5,493.24点。据《韩国先驱报》报道，在大型芯片制造商股票近期上涨后，投资者获利了结，同时市场受到对人工智能价值链担忧的压制。

科技板块承压

KOSPI开盘下跌0.6%，随后跌幅扩大。该报还将投资者风险偏好下降与法国抗议活动升级联系起来。此前，在对人工智能投资的担忧引发大幅抛售后，该指数连续两个交易日上涨。从10月6日至上周四的七个交易日内，KOSPI累计下跌约21%。

大信证券分析师李京民指出，对信贷风险以及人工智能投资盈利能力的担忧尚未消失，因此市场复苏的持续性有限。他认为，在前一交易日上涨后，市场开始出现获利了结。

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三星和SK hynix下跌

三星电子股价下跌2.98%，至211,500韩元。SK hynix股价下跌4.23%，收于122万韩元；据该报称，这可能是自4月以来的最低收盘水平。SK hynix母公司SK Square的股价下跌5%，至741,000韩元，三星电机股价下跌1.28%，至116万韩元。

成交量为2.5975亿股，成交额为16万亿韩元，即129.7亿美元。下跌股票数量达到771只，上涨股票为117只。外国投资者净卖出5,354亿韩元股票，机构投资者净卖出1万亿韩元股票。相比之下，个人投资者净买入9,000亿韩元股票。截至15时30分，韩元报1美元兑1,328.1韩元，较前一交易日收盘水平高2.2韩元。

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