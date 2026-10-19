欧洲中央银行开发了两项新指标，用于在定期压力测试之间监测欧元区银行的脆弱性。据《塞浦路斯邮报》报道，这些指标旨在帮助监管机构评估贷款机构能否承受未来损失，并在经济衰退期间保持盈利能力。

这些指标在欧洲央行的一份新工作文件中发布。它们将利用欧洲央行和欧洲银行管理局每两年进行一次的全欧洲偿付能力压力测试数据，按季度更新对银行业风险的评估。

银行韧性的两个维度

压力脆弱性指数（SVI）评估在不利经济情景下银行资本可能缩减的程度，其中包括发生重大贷款损失的风险。盈利能力脆弱性指数（PVI）衡量银行当前收入面临的压力，以及其通过利息和经营利润自主积累资本的能力。

SVI主要关注在不利情景下因信用风险和风险加权资产变化而可能产生的资本损失。PVI反映当前经济状况对收入的影响，尤其是对净利息收入的影响——即银行从贷款中获得的利息与其在存款及其他融资上的支出之间的差额。

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缓冲资本决策的参考

研究人员发现，这两个指数在全球金融危机和欧洲债务危机期间均有所上升。同时，盈利能力指标在金融压力急剧加大的时期上升更为明显。这些指标可能朝不同方向变动：未来资本损失的风险可能在盈利能力疲弱时下降，而对未来衰退的担忧则可能在当前收入改善的背景下加剧。

欧洲央行指出，这些差异可能有助于确定何时引入或加强预防措施、维持这些措施或将其取消。该文件描述了近期的一种背离：尽管PVI反映的盈利能力有所改善，SVI仍略高。作者认为，这支持采取谨慎做法，保留现有资本缓冲，因为银行持有这些缓冲以吸收损失并在困难时期继续运营。

这两个指标还显示出与全球金融危机后银行获得国家支持概率之间存在很强的统计关系——无论是在对个别银行进行资本重组的计划中，还是在全国性方案中。研究人员认为，这表明这些指标可能有助于为监管机构和金融稳定机构的决策识别脆弱的银行和国家。

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