14家国际金融公司计划在阿联酋阿布扎比的国际金融中心ADGM开展业务，这些公司合计管理的资产超过5万亿美元。The National报道称，该消息援引ADGM主席艾哈迈德·扎比的话。

扎比表示，阿布扎比经济在2025年增长7%，非石油部门增长8%。非石油经济占该酋长国国内生产总值总额的一半以上。

阿布扎比金融中心

ADGM成立于2015年。该中心以直接适用英国普通法为基础运营，并设有独立法院和监管体系。进驻阿布扎比使国际投资者和资产管理机构能够发展区域业务，并与大型主权财富基金、家族办公室和机构合作伙伴开展合作。

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近几个月来，ADGM吸引了多家大型公司，包括Pantheon、Blue Owl Capital、Vista Equity Partners、Man Group、Barings、Bain Capital、Cantor和Adapt Investment Managers。管理400亿欧元（452亿美元）资产的欧洲资产管理公司Eurazeo，以及Pantheon，最近都在ADGM开设了办公室。

Capital Group牌照

上个月，管理3.6万亿美元资产的Capital Group获得ADGM金融服务监管局颁发的牌照，可作为受监管的投资管理机构开展业务。ADGM数据显示，今年上半年已在该中心开始运营的资产管理机构合计管理的资产超过2.1万亿美元。

扎比还表示，阿布扎比正在发展人工智能、先进制造、能源和生命科学产业。他指出，该酋长国拥有长期资本、具竞争力的能源、世界一流的基础设施，以及进入全球增长最快市场之一的机会。

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