印尼主要股指雅加达综合指数周一跌逾5%，降至2020年10月初以来的最低水平。由于投资者担忧该国可能被从关键国际股票指数中剔除，抛售加剧，CNBC报道。

MSCI的提议

指数供应商MSCI于周五提议，将印尼从新兴市场地位直接调整至独立市场类别。此举可能意味着印尼股票将被从主要全球基准指数中剔除。

MSCI的最终决定预计将在6月前作出。是否可能重新分类，将取决于印尼当局能否证明其在市场治理和透明度方面取得显著改善。

可能资金外流的估算

高盛分析师警告称，若印尼被完全从MSCI新兴市场指数中剔除，可能导致被动基金流出约56亿美元。按其估算，这相当于MSCI Indonesia Investable Market Index所纳入公司股票平均日交易量的18天。

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如果富时罗素单独作出类似决定，另有27亿美元可能面临风险。高盛还估计，以MSCI和富时指数为基准的主动型基金投资组合中印尼股票的规模超过80亿美元，并强调这些股票不会被自动出售。

该银行数据显示，MSCI Indonesia指数从年初至上周五已下跌47%，外国投资者从印尼股票中的净流出为51亿美元。外国投资者在该国股市的持股比例从1月的27%降至10月的25%，此类资产的价值则从约2500亿美元降至1300亿美元。

高盛维持对投资组合中印尼股票的“低配”建议，理由是指数相关的不确定性、企业盈利疲弱以及宏观经济因素。该行策略师还预计，印尼央行将在2026年第四季度和2027年第一季度各加息25个基点。

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