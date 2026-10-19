В Индонезии основной фондовый индекс Jakarta Composite в понедельник потерял более 5% и опустился до самого низкого уровня с начала октября 2020 года. Распродажа усилилась из-за опасений инвесторов по поводу возможного исключения страны из ключевых международных фондовых индексов, сообщает CNBC.

Предложение MSCI

Провайдер индексов MSCI в пятницу предложил перевести Индонезию из статуса развивающегося рынка непосредственно в категорию самостоятельного рынка. Такой шаг может означать исключение индонезийских акций из крупных глобальных бенчмарков.

Окончательное решение MSCI ожидается до июня. Возможность переклассификации будет зависеть от того, смогут ли власти Индонезии продемонстрировать существенное улучшение управления рынком и прозрачности.

Оценки возможного оттока средств

Аналитики Goldman Sachs предупредили, что полное исключение Индонезии из индексов MSCI для развивающихся рынков может вызвать отток около 5,6 млрд долларов из пассивных фондов. По их оценкам, это соответствует 18 дням среднего дневного объема торгов акциями компаний, включенных в MSCI Indonesia Investable Market Index.

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Еще 2,7 млрд долларов могут оказаться под угрозой, если FTSE Russell отдельно примет аналогичное решение. Goldman Sachs также оценил объем индонезийских акций в портфелях активных фондов, ориентирующихся на индексы MSCI и FTSE, более чем в 8 млрд долларов, подчеркнув, что их продажа не будет автоматической.

По данным банка, индекс MSCI Indonesia с начала года по прошлую пятницу упал на 47%, а чистый отток иностранных инвестиций из индонезийских акций составил 5,1 млрд долларов. Доля иностранного владения на фондовом рынке страны снизилась с 27% в январе до 25% в октябре, а стоимость таких активов — примерно с 250 млрд до 130 млрд долларов.

Goldman Sachs сохранил рекомендацию «недовес» для индонезийских акций в портфелях, сославшись на неопределенность в отношении индексов, слабую корпоративную прибыль и макроэкономические факторы. Стратеги банка также ожидают, что центральный банк Индонезии дважды повысит ставку на 25 базисных пунктов — в четвертом квартале 2026 года и первом квартале 2027 года.

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