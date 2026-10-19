Министр финансов Индии назвала отток капитала риском 2027 года — CNBC

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила в Бангкоке, Таиланд, что продолжительный отток капитала является одним из самых больших рисков для индийской экономики в 2027 году. По ее словам, избыточная ликвидность на фондовом рынке и возможность легко продать активы способствовали более слабым результатам индийских акций.

Падение индексов и продажа акций

В интервью CNBC на полях ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка Ситхараман сказала, что фундаментальные показатели индийской экономики остаются в норме. В то же время с начала года ключевые фондовые индексы Индии потеряли почти 12%, свидетельствуют данные LSEG, несмотря на устойчивый экономический рост страны на фоне торговой неопределенности и геополитических потрясений.

По данным индийской депозитарной компании NSDL, иностранные портфельные инвесторы с начала года продали индийские акции на сумму более 33 млрд долларов. В то же время внутренний капитал продолжает поступать на рынок: индийские паевые фонды акций фиксируют чистый приток средств каждый месяц с марта 2021 года.

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Выход инвесторов и ИИ

Ситхараман отметила, что транснациональные корпорации, фонды прямых инвестиций и иностранные инвесторы могли частично или полностью выйти из своих вложений с премией. По оценке EY, индийские первичные публичные размещения акций в совокупности привлекли 60,4 млрд долларов в 2021–2025 годах. Из этой суммы 37,7 млрд долларов, или 63%, получили действующие владельцы акций, продавшие ценные бумаги публичным инвесторам.

Министр также назвала проблемой переток капитала в США и сектор искусственного интеллекта. В то же время она заявила, что Индия не пострадает от возможных последствий обвала глобального пузыря ИИ, поскольку страна не получила такого же объема инвестиций в этот сектор, как другие юрисдикции. Она добавила, что Индия инвестирует в создание производства полупроводников.

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