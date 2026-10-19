Міністерка фінансів Індії назвала відтік капіталу ризиком 2027 року — CNBC

Міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила в Бангкоку, Таїланді, що тривалий відтік капіталу є одним із найбільших ризиків для індійської економіки у 2027 році. За її словами, надлишкова ліквідність на фондовому ринку та можливість легко продати активи сприяли слабшим результатам індійських акцій.

Падіння індексів і продаж акцій

В інтерв’ю CNBC на полях щорічних зустрічей МВФ і Світового банку Сітхараман сказала, що фундаментальні показники індійської економіки залишаються в нормі. Водночас від початку року ключові фондові індекси Індії втратили майже 12%, свідчать дані LSEG, попри стійке економічне зростання країни на тлі торговельної невизначеності та геополітичних потрясінь.

За даними індійської депозитарної компанії NSDL, іноземні портфельні інвестори від початку року продали індійські акції на суму понад 33 млрд доларів. Водночас внутрішній капітал продовжує надходити на ринок: індійські взаємні фонди акцій фіксують чистий приплив коштів щомісяця з березня 2021 року.

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Вихід інвесторів та ШІ

Сітхараман зазначила, що транснаціональні корпорації, фонди прямих інвестицій та іноземні інвестори могли частково або повністю виходити зі своїх вкладень із премією. За оцінкою EY, у 2021–2025 роках індійські первинні публічні розміщення акцій сукупно залучили 60,4 млрд доларів. Із цієї суми 37,7 млрд доларів, або 63%, надійшли чинним власникам акцій, які продали папери публічним інвесторам.

Міністерка також назвала проблемою перетікання капіталу до США та сектору штучного інтелекту. Водночас вона заявила, що Індія не постраждає від можливих наслідків обвалу глобальної бульбашки ШІ, оскільки країна не отримувала такого самого обсягу інвестицій у цей сектор, як інші юрисдикції. Вона додала, що Індія інвестує у створення виробництва напівпровідників.

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