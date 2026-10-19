Польський регулятор оштрафував Aasa Polska на 3,871 млн злотих — RMF24

У Польщі Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) наклало на кредитну компанію Aasa Polska штраф у розмірі 3 млн 871 тис. злотих. Відомство вважає, що компанія порушила колективні інтереси споживачів, штучно завищуючи загальну суму кредиту та обходячи положення закону про споживче кредитування. Про це повідомляє RMF24.

Додаткові послуги як умова позики

За даними UOKiK, клієнтам Aasa Polska для укладення договору позики доводилося одночасно купувати дорогі додаткові послуги. Серед них були медичні абонементи, онлайн-курси іноземних мов, пакети юридичної підтримки та технічної ІТ-підтримки. Їхня вартість становила від кількох сотень до кількох тисяч злотих.

Регулятор стверджує, що придбання таких пакетів було умовою для надання кредиту або для отримання його на визначених умовах. Вартість додаткових послуг автоматично включали до суми позики, що, за оцінкою відомства, суттєво збільшувало її загальну вартість. UOKiK навів скарги споживачів: зокрема, одна клієнтка повідомила про додавання до кредиту медичного пакета вартістю 2,4 тис. злотих, а інший споживач поскаржився на включення пакета за 2,7 тис. злотих без його згоди.

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Зауваження щодо реклами та RRSO

Президент UOKiK Томаш Хрустний заявив, що практика Aasa Polska була обходом антилихварських норм. На думку регулятора, компанія перевищувала встановлені законом ліміти позапроцентних витрат і використовувала нібито добровільні пакети для збільшення вартості кредитів.

Претензії відомства також стосуються способу просування пропозицій на сайті компанії. Стандартна пропозиція передбачала меншу суму позики та вищу рату, ніж варіанти з додатковими пакетами, що могло створювати враження вигідності другого варіанта. Крім того, до загальної суми кредиту включали профінансовані витрати на такі послуги. За оцінкою UOKiK, це вводило клієнтів в оману щодо співвідношення суми та вартості кредиту, а також істотно занижувало вказану в договорах реальну річну процентну ставку (RRSO).

Рішення UOKiK ще не набуло чинності, і компанія може оскаржити його в суді. Штраф має бути сплачений до Фонду фінансової освіти, розпорядником якого є міністр фінансів та економіки Польщі.

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