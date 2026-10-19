在波兰，竞争与消费者保护局（UOKiK）对贷款公司Aasa Polska处以387.1万兹罗提罚款。该机构认为，该公司通过人为抬高贷款总额并规避消费者信贷法的规定，侵害了消费者集体利益。据RMF24报道。

额外服务作为贷款条件

根据UOKiK的数据，Aasa Polska的客户为了签订贷款合同，不得不同时购买昂贵的额外服务。其中包括医疗订阅服务、在线外语课程、法律支持套餐以及技术IT支持服务。这些服务的费用从数百兹罗提到数千兹罗提不等。

监管机构称，购买此类套餐是获得贷款或以特定条件获得贷款的前提。额外服务的费用被自动计入贷款金额，监管机构认为，这大幅增加了贷款的总成本。UOKiK列举了消费者投诉：尤其是一名女客户称，其贷款中被加入了价值2400兹罗提的医疗套餐；另一名消费者则投诉称，价值2700兹罗提的套餐在未经其同意的情况下被计入贷款。

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对广告和RRSO的质疑

UOKiK局长托马什·赫鲁斯特内表示，Aasa Polska的做法是在规避反高利贷规定。监管机构认为，该公司超过了法律规定的非利息费用上限，并利用所谓自愿购买的套餐来提高贷款成本。

该机构的质疑还涉及该公司网站上推广其产品的方式。标准产品的贷款金额较低、分期付款额较高，而附带额外套餐的选项则不同，这可能让人产生后者更划算的印象。此外，此类服务的融资费用被计入贷款总额。UOKiK认为，这误导了客户对贷款金额与成本之间关系的理解，也显著低估了合同中标明的实际年利率（RRSO）。

UOKiK的决定尚未生效，该公司可以向法院提出上诉。罚款必须缴入金融教育基金，该基金由波兰财政和经济部长管理。

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