В Польше Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK) наложило на кредитную компанию Aasa Polska штраф в размере 3 млн 871 тыс. злотых. Ведомство считает, что компания нарушила коллективные интересы потребителей, искусственно завышая общую сумму кредита и обходя положения закона о потребительском кредитовании. Об этом сообщает RMF24.

Дополнительные услуги как условие займа

По данным UOKiK, клиентам Aasa Polska для заключения договора займа приходилось одновременно приобретать дорогие дополнительные услуги. Среди них были медицинские абонементы, онлайн-курсы иностранных языков, пакеты юридической поддержки и технической ИТ-поддержки. Их стоимость составляла от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых.

Регулятор утверждает, что приобретение таких пакетов было условием предоставления кредита или его получения на определенных условиях. Стоимость дополнительных услуг автоматически включали в сумму займа, что, по оценке ведомства, существенно увеличивало его общую стоимость. UOKiK привел жалобы потребителей: в частности, одна клиентка сообщила о добавлении к кредиту медицинского пакета стоимостью 2,4 тыс. злотых, а другой потребитель пожаловался на включение пакета за 2,7 тыс. злотых без его согласия.

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Замечания к рекламе и RRSO

Президент UOKiK Томаш Хрустный заявил, что практика Aasa Polska была обходом антилихварских норм. По мнению регулятора, компания превышала установленные законом лимиты непроцентных расходов и использовала якобы добровольные пакеты для увеличения стоимости кредитов.

Претензии ведомства также касаются способа продвижения предложений на сайте компании. Стандартное предложение предусматривало меньшую сумму займа и более высокий платеж, чем варианты с дополнительными пакетами, что могло создавать впечатление выгодности второго варианта. Кроме того, в общую сумму кредита включали профинансированные расходы на такие услуги. По оценке UOKiK, это вводило клиентов в заблуждение относительно соотношения суммы и стоимости кредита, а также существенно занижало указанную в договорах реальную годовую процентную ставку (RRSO).

Решение UOKiK еще не вступило в силу, и компания может обжаловать его в суде. Штраф должен быть уплачен в Фонд финансового образования, распорядителем которого является министр финансов и экономики Польши.

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