ЄЦБ створив два індикатори для нагляду за вразливістю банків — Cyprus Mail

Європейський центральний банк розробив два нові індикатори для моніторингу вразливостей банків єврозони між регулярними стрес-тестами. Вони мають допомогти наглядовим органам оцінювати, чи зможуть кредитори витримати майбутні збитки та зберегти прибутковість під час економічного спаду, повідомляє Cyprus Mail.

Показники представили у новому робочому документі ЄЦБ. Вони щокварталу оновлюватимуть оцінку ризиків у банківському секторі, використовуючи дані загальноєвропейських стрес-тестів платоспроможності, які ЄЦБ та Європейський банківський орган проводять раз на два роки.

Два виміри банківської стійкості

Індекс вразливості до стресу, або SVI, оцінює, наскільки може скоротитися капітал банків за несприятливого економічного сценарію, зокрема за ризику значних втрат за кредитами. Індекс вразливості прибутковості, PVI, вимірює тиск на поточні доходи банків та їхню здатність самостійно нарощувати капітал завдяки процентним і операційним прибуткам.

SVI зосереджений передусім на потенційних капітальних втратах через кредитний ризик і зміни ризикозважених активів за несприятливих сценаріїв. PVI відображає вплив поточних економічних умов на доходи, зокрема на чистий процентний дохід — різницю між процентами, які банк отримує за кредитами, та витратами на депозити й інше фінансування.

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Орієнтир для рішень щодо буферів

Дослідники встановили, що обидва індекси зростали під час світової фінансової кризи та європейської боргової кризи. Водночас індикатор прибутковості різкіше зростав у періоди гострого фінансового напруження. Показники можуть рухатися в різних напрямках: ризик майбутніх втрат капіталу може знижуватися за слабкої прибутковості, а побоювання щодо майбутньої рецесії — посилюватися на тлі поліпшення поточних доходів.

У ЄЦБ зазначили, що ці відмінності можуть допомогти визначати, коли запроваджувати чи посилювати запобіжні заходи, зберігати їх або скасовувати. У документі описано нещодавнє розходження: SVI залишався дещо підвищеним попри поліпшення прибутковості, відображене PVI. На думку авторів, це підтримує обережний підхід до збереження наявних капітальних буферів, які банки утримують для поглинання збитків і продовження роботи в складні періоди.

Обидва індикатори також продемонстрували сильний статистичний зв'язок з імовірністю отримання банками державної підтримки після світової фінансової кризи — як у програмах докапіталізації окремих банків, так і в загальнонаціональних схемах. На думку дослідників, це свідчить, що показники можуть допомогти виявляти вразливі банки та країни для рішень наглядових органів і органів фінансової стабільності.

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