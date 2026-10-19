Minister finansów Indii Nirmala Sitharaman powiedziała w Bangkoku w Tajlandii, że długotrwały odpływ kapitału jest jednym z największych zagrożeń dla indyjskiej gospodarki w 2027 roku. Według niej nadmierna płynność na rynku akcji oraz możliwość łatwej sprzedaży aktywów przyczyniły się do słabszych wyników indyjskich akcji.

Spadek indeksów i sprzedaż akcji

W wywiadzie dla CNBC na marginesie dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego Sitharaman powiedziała, że fundamenty indyjskiej gospodarki pozostają stabilne. Jednocześnie od początku roku kluczowe indyjskie indeksy giełdowe straciły prawie 12%, wynika z danych LSEG, mimo odpornego wzrostu gospodarczego kraju w warunkach niepewności handlowej i wstrząsów geopolitycznych.

Według indyjskiej spółki depozytowej NSDL zagraniczni inwestorzy portfelowi sprzedali od początku roku indyjskie akcje o wartości ponad 33 mld dolarów. Jednocześnie kapitał krajowy nadal napływa na rynek: indyjskie fundusze inwestycyjne akcji odnotowują napływ netto każdego miesiąca od marca 2021 roku.

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Wyjście inwestorów i AI

Sitharaman zauważyła, że międzynarodowe korporacje, fundusze private equity oraz zagraniczni inwestorzy mogli częściowo lub całkowicie wyjść ze swoich inwestycji z premią. Według szacunków EY indyjskie pierwsze oferty publiczne akcji łącznie pozyskały 60,4 mld dolarów w latach 2021–2025. Z tej kwoty 37,7 mld dolarów, czyli 63%, trafiło do obecnych akcjonariuszy, którzy sprzedali papiery wartościowe inwestorom publicznym.

Minister nazwała również problemem przepływ kapitału do Stanów Zjednoczonych i sektora sztucznej inteligencji. Jednocześnie stwierdziła, że Indie nie ucierpią wskutek możliwych konsekwencji załamania globalnej bańki AI, ponieważ kraj nie otrzymał takiej samej skali inwestycji w tym sektorze jak inne jurysdykcje. Dodała, że Indie inwestują w utworzenie produkcji półprzewodników.

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