印度财长称资本外流是2027年风险之一——CNBC

印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼在泰国曼谷表示，持续的资本外流是2027年印度经济面临的最大风险之一。她称，股市流动性过剩以及能够轻易出售资产，导致印度股票表现较弱。

指数下跌与股票抛售

西塔拉曼在国际货币基金组织和世界银行年会期间接受CNBC采访时表示，印度经济基本面仍然良好。与此同时，尽管该国经济在贸易不确定性和地缘政治冲击的背景下保持稳健增长，但LSEG数据显示，印度主要股指自年初以来已下跌近12%。

根据印度存管公司NSDL的数据，外国证券投资者自年初以来已卖出价值超过330亿美元的印度股票。与此同时，国内资本仍在流入市场：自2021年3月以来，印度股票共同基金每个月都录得资金净流入。

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投资者退出与人工智能

西塔拉曼指出，跨国公司、私募股权基金和外国投资者可能以溢价部分或全部退出其投资。EY估计，2021年至2025年间，印度首次公开募股合计筹集了604亿美元。其中377亿美元，即63%，流向了向公众投资者出售证券的现有股东。

这位部长还称，资本流向美国和人工智能领域也是一个问题。同时，她表示，印度不会受到全球人工智能泡沫破裂可能带来的后果影响，因为与其他司法管辖区相比，该国并未获得同等规模的该领域投资。她补充说，印度正在投资建设半导体制造业。

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